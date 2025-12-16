बंगाल समेत 5 राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं का कट सकता है नाम; क्या है वजह?
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत पांच राज्यों में मतदाता सूची का मसौदा जारी किया है। इन राज्यों की मतदाता सूची में एक करोड़ से अधिक मतदाता मृ ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें इन राज्यों में मतदाता सूची में शामिल एक करोड़ से अधिक मतदाता मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट पाए गए है।
जिसमें सबसे अधिक 58.17 लाख मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता पश्चिम बंगाल में पाए गए है। आयोग ने ड्राफ्ट के साथ मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया है। साथ ही कहा यदि किसी का नाम इनमें गलत तरीके से जुड़ गया है तो वह 17 दिसंबर से इसे लेकर दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते है। जो 15 जनवरी तक लिए जाएंगे।
बंगाल, राजस्थान समेत 5 राज्यों की लिस्ट जारी
आयोग के मुताबिक जिन राज्यों की मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है, उनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी व लक्षद्वीप शामिल है। इन पांच राज्यों में एसआईआर के पहले मतदाताओं की कुल संख्या करीब 13.34 करोड़ थी। इस दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए है, उनमें जिन्होंने मतदाता का गणना फार्म नहीं वापस किए।
या फिर वे किसी दूसरे राज्य के मतदाता बन चुके है या दिए गए पते पर उपस्थित नहीं पाए गए। आयोग की मानें तो इस दौरान गणना फार्म जमा कराने वाले मतदाताओं द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों की भी जांच होगी। साथ ही दस्तावेज नहीं मिलने पर ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में दस्तावेज नहीं देने पर अंतिम मतदाता सूची में इनके नाम हटा दिए जाएंगे।
किस राज्य में कितने नाम मतदाता सूची में गलत पाए गए
- पश्चिम बंगाल------------------58.17 लाख
- राजस्थान---------------------41.79 लाख
- गोवा--------------------------1.00 लाख
- पुडुचेरी---------------------------1.03 लाख
- लक्षद्वीप-----------------------1478
(नोट: इनमें मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाता शामिल है)
