सिर्फ 11 दिन शेष! 18% मतदाताओं के लिए BLO का 'डोर टू डोर' अभियान, 26 दिसंबर से पहले जमा करें SIR फॉर्म

जागरण संवाददाता, रामपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआइआर कार्य के तहत शेष बचे फार्मों को जमा करने के लिए बीएलओ ने घरों पर संपर्क किया। यह कार्य चार नवंबर से चल रहा है। पहले घरों पर संपर्क कर फार्म वितरित किए गए। उसके बाद जमा किए गए। इस अवधि में सभी वितरित फार्म मतदाता वापस जमा नहीं कर सके हैं। इस कारण ही दो बार इसकी तिथि बढ़ाई गई है ताकि कोई फार्म छूटे नहीं। अब यह कार्य 26 दिसंबर तक पूर्ण होना है।

जनपद में कुल मतदाता करीब साढ़े 17 लाख हैं। अभी इनमें बीएलओ के पास पास तकरीबन 80 से 82 प्रतिशत ही मतदाता अपने एसआइआर फार्म भरकर जमा कर सके हैं जबकि शेष 18 प्रतिशत फार्म वापस आना शेष हैं। जिन मतदाताओं के फार्म आना रह गए हैं। उनकी सूची बीएलओ द्वारा बूथ स्थलों के बाहर चस्पा करने के साथ अब उनके घरों पर भी संपर्क किया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले चार दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर और उसके बाद एसआइआर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर की हुई है। अंतिम तिथि करीब 11 दिन शेष बचे हैं लेकिन अभी तक बीएलओ ऐप पर लगभग 80-82 प्रतिशत फार्म जमा हो पाए है जबकि, जनपद में कुल मतदाता साढ़े 17 लाख से अधिक हैं। इनमें अभी तक साढ़े तीन लाख एसआइआर फार्म बचे हुए हैं।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ,सुपरवाइजर व अन्य अधिकारी इन्ही फार्म को जमा कराने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसको लेकर शनिवार को बीएलओ को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे। इसी क्रम में सोमवार को बीएलओ के द्वारा बूथ स्थलों पर फार्म जमा करने के साथ संबंधित क्षेत्र में मतदाताओं के घरों पर संपर्क भी किया गया। पक्का बाग बूथ की राधा यादव ने ऐसे मतदाताओं के लिए संपर्क किया।

उनके फार्म जमा कराने का प्रयास किया। वहीं जिन मतदाताओं ने पूर्व में अपना 2003 की डिटेल का विवरण नहीं भरा था। उनका विवरण भी भरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उपजिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि एसआइआर का कार्य चल रहा है। जिन मतदाताओं के फार्म रह गए हैं। वह फार्म बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।

एसआइआर पर विशेष ध्यान देकर कार्यकर्ता जमा करवाएं फार्म: सागर सपा नेता सुरेंद्र कुमार सागर ने एक बैठक में कहा कि कार्यकर्ता एसआइआर पर विशेष ध्यान देकर फार्म जल्दी जमा करवा दें। आगे कहा कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हर व्यक्ति इस अधिकार के जरिए अपना मान सम्मान व अपनी तरक्की का रास्ता चुन सके।

यह वोट की ताकत है कि चुनाव के दौरान बड़े-बड़े नेता गरीबों के घर जाकर उनके पैर छूते हैं। सर पर हाथ रखवाते हैं। आशीर्वाद मांगते हैं। यदि यह अधिकार गरीब व्यक्तियों के पास नहीं होता तो नेता कभी भी इनकी चौखट पर नहीं जाते। अब चुनाव आयोग ने एसआइआर की तारीख बढ़ा दी है। कार्यकर्ता सरकारी मिशनरी के ऊपर न रहकर स्वयं इस कार्यों को अंजाम दें।