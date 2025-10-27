Language
    CG News: ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, बिहार की महिला ने छत से कूदकर दी जान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:36 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बिहार की एक महिला, सृष्टि ने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। शादी के 11 साल बाद भी ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट में अपनी आपबीती लिखी और अपने पिता को भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। दहेज उत्पीड़न के कारण यह दुखद घटना सामने आई।

    Hero Image

    ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जगदलपुर जिले के करपावंड में बिहार के रोहतास जिले की बेटी सृष्टि उर्फ प्रिया गुप्ता ने लगातार ससुराल पक्ष के मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर बीते दिन छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रिया ने मौत से पहले पेपर में सुसाइड नोट लिखकर अपने पिता को वाट्सएप पर भेजा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

    जानकारी के अनुसार, सृष्टि की शादी करपावंड के सत्येंद्र गुप्ता से 11 वर्ष पहले हुई थी। सृष्टि के दो छोटे बच्चे 11 साल की बेटी और पांच साल का बेटा है। शादी के बाद से ही पति, जेठ संतोष गुप्ता, ससुर जगरनाथ गुप्ता और सास द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसे आए-दिन अपने मायके से नकद समेत वस्तुओं के लिए डिमांड करने दबाव बनाया जाता था। बहू को आए दिन ताना देते थे तथा उसकी पिटाई भी की जाती थी।

    जेठ व सास ने की थी पिटाई

    घटना दिवस की सुबह दुकान में झाड़ू लगाने में देरी होने से नाराज जेठ व सास ने सृष्टि को कथित रूप से निर्वस्त्र कर पिटाई की थी। इसके बाद अपमान और अत्याचार से तंग आकर वह छत पर गई और नीचे छलांग लगा दिया। इसके पहले उसने हाथ से पत्र लिखकर मोबाइल से फोटो लेकर अपने पिता विनोद प्रसाद गुप्ता को सेंड किया था। घटना से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रिया के स्वजन ने ससुराल पक्ष समेत पुलिस पर भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने व लेनदेन कर मामला निपटाने का आरोप लगाया है। स्वजन बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

    पिता को भेजा मर्मांतक पत्र

    आत्महत्या के पूर्व सृष्टि ने अपने पिता विनोद प्रसाद गुप्ता को हाथ से लिखा मर्मांतक पत्र वाट्सएप के माध्यम से भेजा। इसमें जिक्र किया कि ‘पापा, दहेज के लिए मुझे रोज मारा जा रहा है... बच्चों को मुझसे दूर रखा जाता है... अब मैं जीना नहीं चाहती।’ उसने यह भी लिखा कि उसकी तबीयत खराब होने पर भी डाक्टर के पास जाने नहीं दिया जाता। 15 अक्टूबर की सुबह उसे घसीट कर मारने और जलील करने की बात भी लिखी है।

    घटना को लेकर खल्को प्रभारी करपावंड थाना बसंत कुमार ने कहा कि मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। अभी दहेज अथवा कोई भी कारण बताना संभव नहीं है। महिला का सुसाइडल नोट वाट्सएप के माध्यम से मिला है। उसके स्वजन थाने आए थे लेकिन किसी प्रकार का लिखित शिकायत नहीं की गई है।

