'देश में बुरा सांता घुसने नहीं दूंगा...', ट्रंप ने क्रिसमस पर बच्चों को किया कॉल, मजेदार अंदाज में हुई बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने क्रिसमस ईव पर बच्चों के साथ फोन पर बातचीत की और मजेदार अंदाज में कहा कि वो देश में किसी 'बुरे सांता' को घुसने नहीं देंगे। उनका इशारा अवैध प्रवासियों की ओर था।

फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में छुट्टियां मना रहे ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) की सालाना परंपरा में हिस्सा लिया। NORAD हर साल सांता क्लॉज की दुनिया भर की यात्रा को ट्रैक करता है और बच्चों के कॉल्स को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है।

ट्रंप ने बच्चों से पूछा कि वो क्रिसमस पर कौन से गिफ्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं। एक कॉल में उन्होंने मजाक में कहा कि सांता को ट्रैक इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई बुरा सांता देश में घुस न आए। इस बार ट्रंप काफी खुश मिजाज थे और बच्चों से लंबी बातें करते रहे।

बुरे सांता पर ट्रंप का मजाक ओक्लाहोमा के 4 और 10 साल के दो बच्चों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम सांता को ट्रैक कर रहे हैं ताकि पता चले कि वो अच्छे हैं। सांता बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई बुरा सांता हमारे देश में घुस न आए।"

उन्होंने आगे कहा कि अच्छी खबर ये है कि सांता अच्छे हैं और बच्चों से प्यार करते हैं। ट्रंप ने ओक्लाहोमा के बच्चे से कहा, "ओक्लाहोमा कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो राज्य चुनाव में मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है।"

ट्रंप ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ये बयान काफी चर्चा में आ गया। वो बच्चों से सांता की लोकेशन भी बताते रहे, जैसे कि सांता उस वक्त स्वीडन के ऊपर से गुजर रहे थे। ट्रंप ने बताया कि सांता नाराज होते हैं या नहीं? एक 8 साल की बच्ची ने नॉर्थ कैरोलाइना से पूछा कि अगर कुकीज नहीं रखीं तो सांता नाराज होंगे क्या? ट्रंप ने हंसते हुए कहा, "नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत निराश जरूर हो जाएंगे। सांता थोड़े चेरुबिक टाइप के हैं, मतलब थोड़े मोटे। उन्हें कुकीज बहुत पसंद हैं।"