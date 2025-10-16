बहन के शक ने सुलझाई डॉक्टर की हत्या की गुत्थी, मौत के 6 महीने बाद आरोपी पति गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु की महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथी को घटना के 6 महीने बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने हत्या को बीमारी से मौत साबित करने की कोशिश की थी।

फोरेंसिक लेब की रिपोर्ट में मौत के 6 महीने बाद उनके अंगों में एक बेहोशी की दवा की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि शुरूआत में इसे प्राकृतिक मौत का मामला माना गया था लेकिन एक बहन की सच जानने की जिद ने हत्या का खुलासा कर दिया।

बहन की मौत का सच जानने की जिद में खुला हत्या का राज मृतक डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी की बहन की खोजबीन के बाद ही पुलिस को शक हुआ कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। 24 अप्रैल को स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर रेड्डी को बेहोशी की हालत में कावेरी अस्पताल ले जाआ गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

उनके परिवार और डॉक्टरों ने मान लिया था कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। लेकिन कृतिका की बहन, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. निकिता एम रेड्डी, इस बात से सहमत नहीं थी। मौत के 6 महीने बाद सुलझी हत्या की गुत्थी अपनी बहन की मौत का कारण जानने की जिद ने अस्पताल को मराठाहल्ली पुलिस में मेडिको लीगल केस दर्ज करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के महीनों बाद उनका अनुमान सही साबित हुआ।