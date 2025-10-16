महाराष्ट्र में सड़क के गड्ढे की वजह से पुल से गिरी स्कूल वैन, 10 छात्र घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्कूल से छात्रों के घर ले जा रही एक वैन पुल से नीचे गिर गई, जिस कारण 10 छात्र घायल हो गए। घटना तब हुई जब ड्राइवर सड़क पर बने गड्ढों से बचने की कोशिश कर रहा था।

यह घटना भंडारा जिले के सुरेवाड़ा में तब हुई, जब बच्चे गड्ढों से भरी सड़क से स्कूल से घर लौट रहे थे। ड्राइवर ने गड्ढों से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और वैन एक नीची पुल से नीचे गिर गई। बच्चों को चोटें आईं और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया।

लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क की खराब हालत को सुर्खियों में ला दिया है और इलाके के निवासियों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है।