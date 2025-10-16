Language
    महाराष्ट्र में सड़क के गड्ढे की वजह से पुल से गिरी स्कूल वैन, 10 छात्र घायल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसे में, सड़क के गड्ढे के कारण एक स्कूल वैन पुल से नीचे गिर गई, जिसमें दस छात्र घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सड़क की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। 

    Hero Image

    पुल से गिरी स्कूल वैन। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्कूल से छात्रों के घर ले जा रही एक वैन पुल से नीचे गिर गई, जिस कारण 10 छात्र घायल हो गए। घटना तब हुई जब ड्राइवर सड़क पर बने गड्ढों से बचने की कोशिश कर रहा था।

    यह घटना भंडारा जिले के सुरेवाड़ा में तब हुई, जब बच्चे गड्ढों से भरी सड़क से स्कूल से घर लौट रहे थे। ड्राइवर ने गड्ढों से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और वैन एक नीची पुल से नीचे गिर गई। बच्चों को चोटें आईं और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया।

    लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया

    इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क की खराब हालत को सुर्खियों में ला दिया है और इलाके के निवासियों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है।

    भंडारा को कहा जाता है 'झीलों का शहर'

    महाराष्ट्र के भंडारा जिले को अक्सर झीलों का जिला कहा जाता है क्योंकि यहां सदियों पुरानी लगभग 3,500 झीलें हैं। हाल ही में, इलाके के निवासियों ने इस बात का इस्तेमाल नगर निगम के अधिकारियों पर निशाना साधने के लिए किया है।

    उन्होंने सोशल मीडिया पर पानी से भरे गड्ढों की तस्वीरें साझा की हैं और कहा है कि सड़कों की हालत बताती है कि यह जिला अपनी झीलों के लिए क्यों जाना जाता है।

