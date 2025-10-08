DNPA ने अपनाया मैग्नाइट एक्सेस, प्रीमियम इंवेंट्री और ऑडियंस डेटा तक पहुंच होगी आसान
डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने मैग्नाइट एक्सेस को अपनाने की घोषणा की है। इस सहयोग से DNPA के सदस्यों को सेल्फ-सर्विस की सुविधा मिलेगी जिससे वे फर्स्ट और थर्ड पार्टी ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे। मैग्नाइट के एक्सेस से साझा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करने और हाई वैल्यू ऑडियंस सेगमेंट बनाने में मदद मिलेगी। DNPA की महासचिव सुजाता गुप्ता ने इसे औद्योगिक चुनौतियों से निपटने में मददगार बताया है।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारत के 22 प्रमुख न्यूज मीडिया प्रकाशन का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने बड़ी घोषणा की है। DNPA का कहना है कि कंपनी के कई सदस्यों ने मैग्नाइट एक्सेस को अपना लिया है। मैग्नाइट देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र सेल-साइड विज्ञापन कंपनी है।
DNPA के सदस्यों को अब मैग्नाइट सेल्फ सर्विस की पहुंच मिल जाएगी, जिसकी मदद से वो फर्स्ट और थर्ड पार्टी ऑडियंस तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे।
साझेदारी के मायने
मैग्नाइट के एक्सेस से DNPA के सदस्यों को साझा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने का अधिकार मिलेगा।। इससे उन्हें अपनी प्रीमियम इंवेंट्री में हाई वैल्यू ऑडियंस सेगमेंट बनाने में मदद मिलेगी। यूनिफाइड इकोसिस्टम सपोर्ट्स प्राइवेट मार्केटप्लेस(PMP) और प्रोग्रामैटिक गारंटी (PG) की डील से प्रकाशकों और विज्ञापनदाताओं, दोनों को फायदा होगा। यह क्रॉस-पब्लिशर ऑडियंस पैकेज बनाने की क्षमता को भी अनलॉक करता है।
क्या होगा फायदा?
DNPA की महासचिव सुजाता गुप्ता के अनुसार, "यह गठबंधन काफी समय से मौजूद औद्योगिक चुनौतियों से निपटने में मददगार होगा। यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और नवाचार एवं सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
सुजाता गुप्ता के अनुसार,
मैग्नाइट की मदद से हम एडवर्टाइजर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर सुविधाएं देने का मौका मिलेगा। साथ ही इससे हमें दर्शकों और प्रीमियम इन्वेंट्री पर अधिक नियंत्रण भी बना रहेगा।
वहीं, मैग्नाइट एशिया के मैनेजर गेविन बक्सटन के अनुसार, "यह इस तरह की पहली साझेदारी है, जिसपर मैग्नाइट को गर्व है। अपनी तकनीकों के माध्यम से DNPA प्रकाशकों और दर्शकों को सक्षम बनाएंगे। हम स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल्य को बढ़ाने, खरीद और बिक्री दोनों पक्षों के लाभ के लिए स्केलेबल और टिकाऊ समाधान प्रदान करने में मदद कर रहे हैं।"
यह भी पढ़ें- नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे PM मोदी, पढ़ें क्या हैं इसकी खासियत?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।