Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपका सीएम बनना उचित', डीके शिवकुमार ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उन्हें पदोन्नति की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने मीडिया पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। शिवकुमार ने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं और मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की फिर से उठ रही चर्चाओं के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि उन्हें पदोन्नति की जल्दबाजी नहीं है। मीडिया पर उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है।

    उन्होंने पत्रकारों से कहा, "कुछ मीडिया संस्थान मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है। अगर कोई मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करता है तो मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह की सैर के दौरान डीके शिवकुमार सुनते हैं जनता की शिकायतें

    इस विवाद की जड़ वरिष्ठ नागरिकों और सुबह की सैर करने वालों के साथ जुड़ने की एक पहल से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतें सुनना और बेंगलुरु के विकास पर फीडबैक लेना था। शिवकुमार आज सुबह इस पहल का हिस्सा बनने के लिए लालबाग में थे, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की और उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की।

    'आपका मुख्यमंत्री बनना उचित'

    एक वीडियो में वह व्यक्ति शिवकुमार से कह रहा है, "सर, आपने पार्टी के विकास के लिए 40 साल कड़ी मेहनत की है। आपका मुख्यमंत्री बनना ही उचित है।" उसने शिवकुमार से पूछा कि क्या "समय नजदीक आ रहा है"।

    मीडिया पर भड़के शिवकुमार

    बातचीत की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ मीडिया संस्थानों ने शिवकुमार के हवाले से कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय निकट आ गया है। इससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया और यह सिर्फ एक नागरिक की इच्छा थी।

    उन्होंने कहा, "लाल बाग में जनसभा के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। लेकिन मीडिया ने इसे तोड़-मरोड़कर मेरे बयान के रूप में पेश किया है। खबर को तोड़-मरोड़कर पेश न करें और विवाद पैदा न करें।"

    उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है और उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाना बंद करें। उन्होंने कहा, "मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोई जल्दी नहीं है। मैं राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए हूं, राजनीति करने के लिए नहीं। मैं लोगों की सेवा के लिए दिन-रात काम कर रहा हूं। अगर आप इस तरह से खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करूंगा।"

    यह भी पढ़ें: महिलाओं के लिए खुशखबरी! कर्नाटक कैबिनेट ने Period Leave को दी मंजूरी, हर महीने मिलेंगी इतनी छुट्टियां