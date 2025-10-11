'आपका सीएम बनना उचित', डीके शिवकुमार ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की फिर से उठ रही चर्चाओं के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि उन्हें पदोन्नति की जल्दबाजी नहीं है। मीडिया पर उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है।



उन्होंने पत्रकारों से कहा, "कुछ मीडिया संस्थान मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है। अगर कोई मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करता है तो मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।"

सुबह की सैर के दौरान डीके शिवकुमार सुनते हैं जनता की शिकायतें इस विवाद की जड़ वरिष्ठ नागरिकों और सुबह की सैर करने वालों के साथ जुड़ने की एक पहल से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतें सुनना और बेंगलुरु के विकास पर फीडबैक लेना था। शिवकुमार आज सुबह इस पहल का हिस्सा बनने के लिए लालबाग में थे, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की और उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की।

'आपका मुख्यमंत्री बनना उचित' एक वीडियो में वह व्यक्ति शिवकुमार से कह रहा है, "सर, आपने पार्टी के विकास के लिए 40 साल कड़ी मेहनत की है। आपका मुख्यमंत्री बनना ही उचित है।" उसने शिवकुमार से पूछा कि क्या "समय नजदीक आ रहा है"।

मीडिया पर भड़के शिवकुमार बातचीत की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ मीडिया संस्थानों ने शिवकुमार के हवाले से कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय निकट आ गया है। इससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया और यह सिर्फ एक नागरिक की इच्छा थी।

उन्होंने कहा, "लाल बाग में जनसभा के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। लेकिन मीडिया ने इसे तोड़-मरोड़कर मेरे बयान के रूप में पेश किया है। खबर को तोड़-मरोड़कर पेश न करें और विवाद पैदा न करें।"