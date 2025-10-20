दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, यूपी-बिहार में समेत इन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम? IMD का अपडेट
आज पूरे देश में दीवाली मनाई जा रही है और कई हिस्सों में मौसम बदल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क है। बिहार में ठंडक बनी रहेगी। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Aaj Ka Mausam: सोमवार यानी 20 अक्टूबर को पूरा देश दीवाली का त्योहार मना रहा है। देश में चारों ओर खुशियों की बरसात हो रही है। जहां एक ओर दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में हैं; तो वहीं, देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा और लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता सबब बना हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। आइए आपको बताते हैं आज देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है...
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गुलाबी ठंड का एहसास होगा। हालांकि, दिन भर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि, सबसे अधिक चिंता वायु गुणवत्ता को लेकर है, जो लगातार खराब श्रेणी में जा रहा है। दिल्ली की हवा एक बार प्रफिर प्रदूषित हो रही है। माना जा रहा है कि दीवाली के दिन पटाखों के कारण एनसीआर में एक्यूआई और बढ़ सकता है। एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बढ़ता देख, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्सन प्लान (GRAP-II) लागू किया है।
यूपी में मौसम का हाल
उत्तर प्रदेश में दीवाली के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहने वाला है। सुबह और शाम को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। वहीं, दिन में धूप खिली रहेगी। इस हफ्ते से पारा में गिरावट देखने को मिल सकती है और सुबह में हल्की धुंध देखने को मिलने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।
बिहार के मौसम का हाल
बिहार में जहां चुनाव के कारण सियासी पारा हाई है, तो मौसम के मिजाज में ठंडक रहने वाली है। आईएमडी के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सोमवार को सामान्य मौसम रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी और रात में हल्की ठंड का एहसास होगा।
पहाड़ी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?
अक्तूबर की शुरुआत से ही पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में कई सालों बाद अक्तूबर में ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार बर्फबारी के कारण तापमान लगातार कम होता नजर आ रहा है। आईएमडी के अनुसार, अगले 2 दिनों तक राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। बदलते मौसम और आने वाले दिनों में छुट्टियों के कारण पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है।
