दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, यूपी-बिहार में समेत इन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम? IMD का अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Aaj Ka Mausam: सोमवार यानी 20 अक्टूबर को पूरा देश दीवाली का त्योहार मना रहा है। देश में चारों ओर खुशियों की बरसात हो रही है। जहां एक ओर दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में हैं; तो वहीं, देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा और लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता सबब बना हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। आइए आपको बताते हैं आज देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है...

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गुलाबी ठंड का एहसास होगा। हालांकि, दिन भर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि, सबसे अधिक चिंता वायु गुणवत्ता को लेकर है, जो लगातार खराब श्रेणी में जा रहा है। दिल्ली की हवा एक बार प्रफिर प्रदूषित हो रही है। माना जा रहा है कि दीवाली के दिन पटाखों के कारण एनसीआर में एक्यूआई और बढ़ सकता है। एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बढ़ता देख, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्सन प्लान (GRAP-II) लागू किया है।