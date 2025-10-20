UP Weather News: कैसा रहेगा Diwali पर यूपी के मौसम का हाल? बारिश या तेज धूप... देखें आज का अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में दिन और रात दोनों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी है। ऐसे में सुबह-शाम सर्दी का अहसास होने के बाद फिर गर्मी महसूस होने लगी। हालांकि 22 अक्टूबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इससे पारे में गिरावट आएगी और सुबह-शाम की ठंड में वृद्धि होगी।

कई अन्य जिलों में दिन का पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया

लखनऊ, बहराइच, सुलतानपुर और प्रयागराज और आस-पास के जिलों में धूप खिली रही। कई अन्य जिलों में दिन का पारा सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। कानपुर, उरई में दिन का अधिकतम पारा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इससे लोगों ने गर्मी महसूस की। वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर तक तापमान सामान्य रहेगा और इसके बाद रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। इससे रात में हल्की ठंड बढ़ने की संभावना है।