गहनों से कपड़ों और मोबाइल से सजावट का सामान तक... GST रिलीफ के बाद बाजार में लौटी रौनक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी की दरें घटने के बाद पहली दीवाली लोगों के लिए शानदार रही। इस साल दीवाली के मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जीएसटी में कटौती के बाद खपत में तेजी आई है। देश के मध्यम वर्गीय परिवारों ने इस त्योहारी सीजन में दिल खोलकर खरीदारी की है।

दरअसल, इस साल दीवाली के मौके पर लोगों ने लैब में बने हीरे से लेकर कपड़ों, घरों की सजावट, वाहन समेत हर वस्तुओं पर खूब खर्च किया है। जीएसटी दरों के कम होने के बाद बाजार के छोटे और प्रीमियम सेगमेंट में तेजी देखने को मिल रही है।

जीएसटी कटौती के बाद बाजारों में लौटी रौनक टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में बाजार में सुस्ती देखने को मिली। कपड़ों के मार्केट में देखें, तो रेमंड्स ने 1000 से 2500 रुपये के कपड़ों की मांग में इजाफा होने की बात कही है। वहीं, स्वीडिश खुदरा विक्रेता आइकिया ने बड़े पैमाने पर प्रीमियम उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी की बात कही है।

इस साल की तुलना में पिछले साल स्थिर वेतन और सुस्त रोजगार के कारण मध्यम वर्गीय परिवार ने अपने खर्चों पर अंकुश लगाया था। इसके कारण व्यापक स्तर पर मांग प्रभावित हुई थी। केवल जीएसटी में कटौती ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी। इसके कारण लोगों बड़ी राहत हुई। मिडिल क्लास परिवार अब बचत कर पा रहे हैं। जीएसटी में कटौती से कितना फायदा? आइकिया इंडियाके कंट्री सेलिंग मैनेजर ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि जीएसटी में हाल में हुई कटौती से उपभोक्ताओं में एक सकारात्मक रुझान पैदा हुआ है। हालांकि, इसका मुख्य असर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी श्रेणियों में महसूस किया गया है। हालांकि, इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी हुई है। जिससे खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है।

जीएसटी रिफॉर्म से सस्ती हुई कई वस्तुएं गौरतलब है कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हैं। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। जिसमें कपड़े, जूते, डिशवाशर से लेकर छोटी कारें शामिल हैं।