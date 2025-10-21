देश में धूमधाम से मनाई गई दीवाली, अमेरिका से लेकर इजरायल तक.... दुनिया भर से आए बधाई संदेश
दीवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं, विदेशों में भी उत्साह देखने को मिला। दुनिया भर के नेताओं ने दीवाली पर शुभकामना संदेश भेजे, जिसमें शांति, एकता और समृद्धि की कामना की गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इजरायल और ब्रिटेन के नेताओं ने भारत और भारतीय समुदाय को बधाई दी और त्योहार के महत्व को रेखांकित किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुशियों और रोशनी का त्योहार दीवाली पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। पटाखे, मिठाईयां, दीये की रोशनी से जगमग अमावस की रात, हर ओर खुशियां ही खुशियां बिखर रही हों। देश के अलग-अलग कोनों से दीवाली के सेलिब्रेसन की खूबसूरत तस्वीरें समाने आईं।
देश ही नहीं विदेशों में भी दीवाली की धूम देखने को मिली। दुनिया भर नेताओं ने दीवाली पर शुभकामना संदेश भेजे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नेताओं ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीवाली शांति और एकता को बढ़ावा देती और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सौहार्द का सेतु है।
दीवाली हमें आशा, शांति और प्रकाश का संदेश देती है- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हर उसे अमेरिकी को शुभकामना देता हूं जो इस त्यौहार को मानता है। यह समय हमें आशा, शांति और प्रकाश का संदेश देता है।
आशा और उजाले के साथ जीवन में सफलता का संचार करे- अल्बनीज
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि दीवाली का त्योहार आपको आशा और उजाले के साथ जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करें।
Happy Diwali. pic.twitter.com/Ty6aHXDsmA— Anthony Albanese (@AlboMP) October 19, 2025
त्योहार शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आए- शेख मोहम्मद बिन राशिद
यूएई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आए।
भारत की जनता को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं- नेतन्याहू
प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त कहने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दीवाली की बधाई देते हुए कहा कि मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके महान देश के लिए आशा, शांति और समृद्धि लेकर आए। भारत और इजरायल इनोवेशन, फ्रेंडशिप, डिफेंस और उज्जवल भविष्य के साझेदार हैं।
हिंदू, जैन और सिख समुदाय को दीवाली की शुभकामनाएं- कीर स्टार्मर
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले सभी हिंदू, जैन और सिख समुदाय को दीवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। आइए ऐसा ब्रिटेन बनाएं जहां हर कोई आशा के साथ आगे देख सके।
Wishing Hindus, Jains and Sikhs across Britain a joyful and peaceful Diwali and Bandi Chhor Divas.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 20, 2025
Earlier this month I lit a diya in Mumbai as a symbol of devotion, joy, and renewed bonds.
As we celebrate this Festival of Lights, let’s keep building a Britain where everyone… pic.twitter.com/uE6ZmBPUhs
यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दीपावली की बधाई देते हुए कहा 'प्रकाश सदा विजयी रहे'।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।