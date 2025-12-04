यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो सकती है दीपावली, अगले सप्ताह दिल्ली में होगी बैठक

Language
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो सकती है दीपावली (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत का लोकप्रिय त्योहार दीपावली यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो सकता है। इसे लेकर अगले सप्ताह दिल्ली में यूनेस्को की एक समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के नामांकन दीपावली उत्सव पर विचार किया जाएगा।

    यह पहली बार है, जब भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति (आइसीएच) के एक सत्र की मेजबानी करेगा। पैनल का 20वां सत्र आठ से 13 दिसंबर तक लाल किले में आयोजित होगा।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''भारत के नामांकन दीपावली उत्सव पर दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति के आगामी सत्र के दौरान विचार किया जाएगा। नामांकन के लिए दस्तावेज 2023 में प्रस्तुत किया गया था।''

    भारत ने भेजा नामांकन

    नई दिल्ली ने 2024-25 सत्र के लिए नामांकन भेजा है। इस सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी. शर्मा करेंगे। यूनेस्को के अनुसार, सत्र में यूनेस्को आइसीएच सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत नामांकनों की जांच की जाएगी, मौजूदा तत्वों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

