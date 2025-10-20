Language
    रोशनी से नहाए शहर, पटाखों की गूंज और लक्ष्मी जी की पूजा... देशभर में ऐसे मनाई जा रही दीवाली 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    पूरे देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक है और शहर रोशनी से नहाए हुए हैं। लोगों ने पटाखे जलाकर और दीये जलाकर त्योहार मनाया। नेताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। सीमा पर जवानों ने भी दीये जलाकर दिवाली मनाई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं।

    Hero Image

    देशभर में दीवाली की धूम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली को आज सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। त्योहार की खुशी हर तरफ देखने को मिल रही है। इससे पहले बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिली। शहर रोशनी से नहाए हुए हैं और पटाखों की गूंज भी जमकर सुनाई दे रही।

    दीवाली पर भुवनेश्वर की इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लोगों ने पूरे शहर में पटाखे जलाकर खुशी के साथ रोशनी का त्योहार मनाया। वहीं, लखनऊ में लोग दीवाली का त्योहार मनाते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रंग-बिरंगी सजावटी लाइटें लगाई गईं।

    दिये जलाकर और पटाखे फोड़कर मनाई दीवाली

    वहीं, गुवाहाटी के सुपरमार्केट इलाके के लोगों ने दीये जलाकर और सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देकर दीवाली मनाई। मुंबई में शिवाजी पार्क को दीवाली के मौके पर खूबसूरत रंगीन लाइटों से सजाया गया। इसी तरह देश के अलग-अलग शहरों में इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां गणेश लक्ष्मी की पूजा, रंग बिरंगी लाइटें और पटाखों की गूंज ने त्योहार को अनोखा बनाया।

    नेताओं ने कैसे मनाई दीवाली?

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर में मां काली की पूजा करके दीवाली मनाई। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के सालिग्रामम में अपने घर पर पटाखे फोड़कर पार्टी सदस्यों के साथ दीवाली मनाई। इसके अलावा राजस्थान के डिप्टी CM प्रेम चंद बैरवा अपने परिवार के साथ दीवाली के मौके पर अपने घर पर लक्ष्मी पूजा की।

    जवानों की दीवाली?

    बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के जवानों ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फुलबारी में दिये जलाकर और मंदिर में पूजा करके दीवाली मनाई। वहीं, बीएसएफ कांस्टेबल दिव्या ठाकुर ने कहा, "हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं। हम बॉर्डर की रखवाली करते हुए खुशी से दीवाली मना रहे हैं। हमने दीये जलाए, मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। यह भी हमारा परिवार है, यहां के लोग भी हमारे परिवार हैं तो, हम हर त्योहार ऐसे ही मनाते हैं। हमने बहुत मजा किया।"

