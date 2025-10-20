रोशनी से नहाए शहर, पटाखों की गूंज और लक्ष्मी जी की पूजा... देशभर में ऐसे मनाई जा रही दीवाली 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली को आज सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। त्योहार की खुशी हर तरफ देखने को मिल रही है। इससे पहले बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिली। शहर रोशनी से नहाए हुए हैं और पटाखों की गूंज भी जमकर सुनाई दे रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली पर भुवनेश्वर की इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लोगों ने पूरे शहर में पटाखे जलाकर खुशी के साथ रोशनी का त्योहार मनाया। वहीं, लखनऊ में लोग दीवाली का त्योहार मनाते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रंग-बिरंगी सजावटी लाइटें लगाई गईं।

दिये जलाकर और पटाखे फोड़कर मनाई दीवाली वहीं, गुवाहाटी के सुपरमार्केट इलाके के लोगों ने दीये जलाकर और सिंगर जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देकर दीवाली मनाई। मुंबई में शिवाजी पार्क को दीवाली के मौके पर खूबसूरत रंगीन लाइटों से सजाया गया। इसी तरह देश के अलग-अलग शहरों में इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां गणेश लक्ष्मी की पूजा, रंग बिरंगी लाइटें और पटाखों की गूंज ने त्योहार को अनोखा बनाया।

नेताओं ने कैसे मनाई दीवाली? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर में मां काली की पूजा करके दीवाली मनाई। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के सालिग्रामम में अपने घर पर पटाखे फोड़कर पार्टी सदस्यों के साथ दीवाली मनाई। इसके अलावा राजस्थान के डिप्टी CM प्रेम चंद बैरवा अपने परिवार के साथ दीवाली के मौके पर अपने घर पर लक्ष्मी पूजा की।