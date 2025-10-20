त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा कर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने चौबीसों घंटे समर्पित भाव से कार्य कर रहे कर्मचारियों की प्रशंसा की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय रेलवे (आईआर) ने चालू त्यौहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए व्यापक और सुव्यवस्थित प्रबंध किए हैं। भारतीय रेल ने दिवाली पूजा और छठ पर्व के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 12,011 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में चलाई गई 7,724 ट्रेनों की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

भारतीय रेलवे द्वारा त्यौहारों के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित व आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त, बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने हेतु भारतीय रेल ने 1 से 19 अक्टूबर, 2025 के बीच 3,960 विशेष ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिससे देशभर में यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकी है।

भारतीय रेलवे की दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में लगभग 8,000 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की योजना है, ताकि यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके।

ये विशेष रेलगाड़ियां भारतीय रेलवे के सभी जोनों में संचालित की जा रही हैं, जिनमें उत्तर रेलवे (1,919 ट्रेनें), मध्य रेलवे (1,998 ट्रेनें) और पश्चिमी रेलवे (1,501 ट्रेनें) सबसे अधिक संख्या के साथ अग्रणी हैं। इसके अलावा, पूर्व मध्य रेलवे (1,217 ट्रेनें) और उत्तर पश्चिम रेलवे (1,217 ट्रेनें) सहित अन्य जोनों ने भी क्षेत्रीय यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू की हैं।

पहली अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच, इन विशेष सेवाओं के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को रेल सेवा की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर समर्पित होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही भीड़ प्रबंधन को प्रभावी रूप से सुव्यवस्थित किया गया है।

नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत नई दिल्ली, दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और शकूरबस्ती स्टेशन से 16 से 19 अक्टूबर, 2025 के दौरान कुल 15.17 लाख यात्रियों ने सफर किया। यह पिछले वर्ष इसी अवधि में 13.66 लाख यात्रियों की तुलना में 1.51 लाख यात्रियों की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके पहले, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली तथा आनंद विहार रेलवे स्टेशनों का दौरा किया और यात्रियों से बातचीत कर भारतीय रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं में होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं, ट्रेनों के समय का स्पष्ट प्रदर्शन और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।