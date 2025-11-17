केंद्र व राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में जिलों की नहीं रुचि, ग्वालियर सहित पांच जिले पिछड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में जिलों की रुचि नहीं दिख रही है। यही वजह है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पांच जिले पिछड़ गए हैं। इनमें ग्वालियर, सिंगरौली, सीधी, उमरिया और डिंडोरी का प्रदर्शन कमजोर रहा है।

इन जिलों ने योजनाओं के प्रदर्शन में 10 में से 2.67 से 3.26 अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि पांच ऐसे जिले भी हैं, जिनका उच्च प्रदर्शन रहा। इनमें मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, बैतूल और बुरहानपुर है। इन जिलों ने अपने उच्च प्रदर्शन के बल पर 5.32 से 5.68 अंक प्राप्त किए हैं।

केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिले कितने अंक केंद्र व राज्य की योजनाओं की बात करें तो पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, संत रविदास स्वरोजगार जैसी योजनाओं में 0.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी तरह शहरों का सीवरेज और पेयजल के काम में भी कमजोर प्रदर्शन रहा है।

अमृत 2.0 योजना के तहत सिंगरौली में 132.37 करोड़ रुपये की परियोजनाओं अब भी अधूरी है। वहीं ग्वालियर में 1406.19 करोड़ की परियोजनाएं भी अधूरी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस में इन जिलों के प्रदर्शन पर नाराजगी भी व्यक्त की थी और स्थिति बेहतर करने के निर्देश दिए।