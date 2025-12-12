2027 में देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, केंद्र ने बजट किया मंजूर; अप्रैल 2026 से शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनगणना- 2027 के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव के अनुसार, 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। दो चरणों की यह संपूर्ण प्रक्रिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाकर आवास जनगणना कराई जाएगी, जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। दूसरे चरण में ही जातियों का इलेक्ट्रानिक डाटा भी शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण की जनगणना सितंबर, 2026 में होगी।

केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सामाजिक और जनसांख्यिकीय विविधता वाले देश में जनगणना के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सरकार ने विस्तृत रूपरेखा बनाई है। तय किया गया है कि लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी इसमें लगाए जाएंगे। गणनाकार (एन्यूमेरेटर) जो आम तौर पर सरकारी शिक्षक होते हैं और जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है, वह अपनी नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना का फील्ड वर्क भी करेंगे।

उप-जिला, जिला और राज्य स्तरों पर दूसरे जनगणना अधिकारियों को भी राज्य व जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सरकार का दावा है कि डाटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और मानिट¨रग के लिए सेंट्रल पोर्टल का उपयोग करने से बेहतर गुणवत्ता का डाटा उपलब्ध होगा।

डाटा प्रसार बेहतर और अधिक यूजर फ्रेंडली तरीके से होगा, ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक मानकों पर सभी प्रश्नों का उत्तर एक बटन क्लिक करते ही प्राप्त हो जाए। मंत्रालयों को डाटा स्पष्ट, मशीन से पढ़े जा सकने वाला और कार्यवाही करने योग्य प्रारूप में प्रदान किया जाएगा।देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को विपक्ष ने सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में खड़ा करना चाहा था।