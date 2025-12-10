Rehman Dakait: 'धुरंधर' वाला असली रहमान डकैत कौन था? पाकिस्तान के इस शहर पर करता था राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्लैक पठान सूट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक शेड्स- आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में बलूच गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना, फ्रेम में आते हैं और एक डांस सीन में छा जाते हैं, जो अब वायरल हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि कई लोग इस सीन में लीड एक्टर रणवीर सिंह को मिस कर देते हैं। इस फिल्म में अक्षय खन्ना वाले हिंसक सीन ध्यान खींचते हैं, लेकिन कई लोगों का दावा है कि वे रहमान डकैत के असली कामों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं, जिसने पाकिस्तान के कराची के एक कम विकसित शहर ल्यारी पर राज किया था, जो अब धुरंधर की वजह से भारत में सुर्खियों में आ गया है।

ल्यारी की दुनिया गंदगी के किनारे बसा ल्यारी कराची के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। 1700 के दशक में सिंधी मछुआरों और बलूच खानाबदोशों की बस्ती, यह असल में कराची से भी पुराना है। समय के साथ, दूसरे सामाजिक समूह भी लयारी की लगभग 9 लाख लोगों की आबादी (2023 की जनगणना के अनुसार) का हिस्सा बन गए हैं।

ऐतिहासिक रूप से, शहरी प्लानिंग और नागरिक सुविधाओं के मामले में इस शहर को प्रशासनिक लापरवाही का सामना करना पड़ा है। गरीबी और विकास की कमी ने इसे अपराध का अड्डा बना दिया। ल्यारी अपने गैंग्स और गैंगस्टर्स के लिए जाना जाने लगा, जिन्होंने इस पर अपनी जागीर की तरह राज किया। समय के साथ, कानून लागू करने की कोशिशों की वजह से यह बदनामी कुछ कम हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि 'ल्यारी' नाम 'लयार' नाम के पेड़ से आया है, जो कब्रिस्तानों में उगता है। और इस इलाके में गैंग वॉर के दिनों में कई कब्रें बनी हैं। इसी ल्यारी की दुनिया में रहमान डकैत का जन्म हुआ था।

रहमान डकैत का उदय 1980 मेंड्रग स्मगलर दाद मुहम्मद और खदीजा बीबी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। यह बच्चा जो बाद में खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहने लगा, उसने अपनी किशोरावस्था में ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने एक आदमी को चाकू मार दिया था। दो साल बाद, उसने कथित तौर पर अपनी मां का मर्डर कर दिया, खबरों के मुताबिक क्योंकि उसके मां के संबंध एक दुश्मन गैंग से थे।

मां के मर्डर की अफवाहें सच थीं या नहीं लेकिन रहमान का नाम बढ़ता जा रहा था। उसके खतरनाक अपराधों की वजह से उसे रहमान डकैत नाम मिला। जैसा कि धुरंधर में अक्षय खन्ना कहते हैं, "रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है।"

पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किंगडम ऑफ फियर नाम के एक आर्टिकल के अनुसार, रहमान 21 साल की उम्र में एक गैंग चला रहा था। आर्टिकल में लिखा है, "...रहमान जबरन वसूली, किडनैपिंग, ड्रग्स की तस्करी, गैर-कानूनी हथियारों की बिक्री और कई दूसरी चीजों में शामिल था। लगभग एक दशक तक, गैंग वॉर की वजह से ल्यारी में जिंदगी ठप हो गई थी, क्योंकि रहमान और उसका गैंग अपने दुश्मन अरशद पप्पू और उसके साथियों से लड़ रहे थे।"

रहमान की राजनीति में एंट्री रहमान सिर्फ डर के सहारे ल्यारी पर राज करके खुश नहीं था। उसने राजनीति में कदम रखा। ल्यारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, जिसकी स्थापना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज़ुल्फिकार अली भुट्टो और बाद में उनकी बेटी, स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो ने की थी। प्रेस की तस्वीरों में रहमान पूर्व गृह मंत्री ज़ुल्फिकार मिर्जा के साथ और बेनजीर भुट्टो के आस-पास नजर आया।

ऐसी भी खबरें हैं कि रहमान के मामले में राजनीतिक दबाव के कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हाथ बंधे हुए थे। हालांकि, टॉप पुलिस अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं था।

ल्यारी में राजनीतिक और प्रशासनिक खालीपन की वजह से रहमान सत्ता में आया। इलाके में डेवलपमेंट की कमी और गरीबी ने रहमान जैसे लोकल पावर सेंटर को जन्म दिया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक पीपीपी नेता के हवाले से कहा, "राजनीतिक हस्तियों ने ल्यारी को नजरअंदाज किया। नतीजतन, रहमान डकैत जैसे लोगों ने उस खालीपन को भरा। लियारी में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी और आज भी है। रहमान लड़कों को रोजाना दिहाड़ी देता था और उन्हें कलाश्निकोव देकर इलाके में गश्त करने को कहता था और इन लड़कों को पता भी नहीं होता था कि वे किस पर गोली चला रहे हैं।"

सत्ता की भूख नहीं हुई शांत सत्ताधारी पार्टी से संबंधों के जरिए मिले राजनीतिक प्रभाव से रहमान की सत्ता की भूख शांत नहीं हुई। वह सीधा कंट्रोल चाहता था। उसने डकैत नाम और उस पहचान को छोड़ दिया जिसका वह कभी आनंद लेता था और खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहने लगा। इस नाम में खास तौर पर उसके कबीले, बलूच का जिक्र था। उसने अपने विरोधी गैंग से रिश्ते सुधारे और 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई। पीपल्स अमन कमेटी शुरू में पीपीपी की सहयोगी लग रही थी।

अफवाहें थीं कि वह चुनाव लड़ सकता है। आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो के पति और अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति की सुरक्षा बंदूकधारी गार्ड करते थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे रहमान के गैंग के थे। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि रहमान का मकसद ल्यारी में शांति और तरक्की लाना था। उन्होंने बताया, "कुछ लोगों ने ल्यारी में ऐसी स्थिति बना दी थी जिसमें बलूच कौम दो ग्रुप में बंट गई थी। गैंगवार में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई... खान भाई को लगा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी; वह अपने दुश्मन गफ्फार बलूच से समझौता करने के लिए मिलने गए। पीपल्स अमन कमेटी बनाने का मकसद क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना था।"

रहमान डकैत का खात्मा इससे पहले कि वह राजनीतिक सफलता की लहर पर सवार हो पाता, अगस्त 2009 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में रहमान को गोली मार दी गई। सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि उन्हें इस मुठभेड़ पर शक है।

उन्होंने बताया "ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि रहमान पर तीन फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी। मुठभेड़ में लोग ऐसे नहीं मरते। यह बहुत दुख की बात है कि जब सात साल तक दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी तो किसी ने दखल नहीं दिया और जब हालात बेहतर हुए तो उन्होंने खान भाई को मार डाला। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ या इसके पीछे कौन था।"

पीपीपी के करीबी सूत्रों का आरोप है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप रहमान को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, जैसे "रहमान को पॉलिटिकल पावर चाहिए थी" से लेकर "वह बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था"। हालांकि, पार्टी के नेता इस दावे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि वह जरदारी जैसे पीपीपी के टॉप नेताओं के लिए "बहुत मामूली" था।