    राहुल और चिराग के आने से पहले छुट्टी पर भेजे गए DGP शत्रुजीत कपूर, पीएम मोदी की सोनीपत रैली स्थगित

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:35 AM (IST)

    हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में, सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक के एसपी का तबादला पहले ही हो चुका है। राहुल गांधी और चिराग पासवान के परिजनों से मिलने से पहले यह कार्रवाई हुई। वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई नेताओं ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है।

    Hero Image

    आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या का मामला। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आइपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण में सात दिन बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का तबादला सरकार पहले ही कर चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाई पूरन कुमार की आईएएस अधिकारी पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके विधायक साले अमित रतन कोटफत्ता समेत कई दलित संगठन पुलिस महानिदेशक व एसपी को पद से हटाने, गिरफ्तार और निलंबित करने की मांग कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाली जन विश्वास-जन विकास रैली स्थगित हो गई है।

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान के मंगलवार को चंडीगढ़ वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने आने से पहले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने की बड़ी कार्रवाई की है।

    राहुल गांधी मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ वाई पूरन कुमार के सेक्टर 24 स्थित निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को ही दोपहर करीब डेढ़ बजे वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करने आ रहे हैं।

    मामले में क्या कार्रवाई हुई?

    वाई पूरन कुमार के आत्महत्या से जुड़े मामले में उनके फाइनल नोट के आधार पर राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर व रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानियां समेत 15 अधिकारियों के विरुद्ध चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में उत्पीड़न, प्रताड़ित करने व गालीगलौच के साथ एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है।

    रामदास अठावले ने की थी मुलाकात

    इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। अठावले ने कहा कि वे अमनीत पी कुमार के परिजनों को न्याय दिलाने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि पुलिस महानिदेशक व एसपी को उनके पदों से हटाया जाए।

    तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लूभट्टी विक्रमार्का और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी राजू ने आइएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात करते हुए आरोपित अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और चंद्रप्रकाश के साथ इनेलो प्रमुख अभय चौटाला, रामपाल माजरा समेत पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने अमनीत पी कुमार के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और डीजीपी व एसपी को पदों से हटाने की मांग की।

    मनोहर लाल खट्टर ने की सीएम और राज्यपाल से बात

    इससे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल विदेश से लौटते ही पूरे मामले के समाधान में जुट गये। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से बातचीत की। हालांकि सातवें दिन भी वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। आठवें दिन मंगलवार को वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम कराने की संभावना है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और कृष्णपाल गुर्जर ने विवाद के जल्दी समाधान की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया और अनुसूचित जाति आयोग के पदाधिकारियों ने अलग-अलग समय अमनीत पी कुमार से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण लाल पंवार पहले से परिजनों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा है कि अमनीत पी कुमार के विधायक भाई अमित रतन कोटफत्ता पुलिस महानिदेशक व रोहतक के एसपी को निलंबित कर गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े हुए हैं।

    आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता फंसा रहे पेंच

    अमित रतन कोटफत्ता आम आदमी पार्टी के बठिंडा ग्रामीण से विधायक हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने रविवार को अमनीत कुमार और अमित रतन से मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला भी अमनीत कुमार से मिले। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से इस पूरे प्रकरण पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी उनके साथ थे।

    पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के चार मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, मोहिंदर भगत और डा रवजोत ने सोमवार को चंडीगढ़ में अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसौदिया और आप के कई विधायक पहले ही अमनीत कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने भी अमनीत पी कुमार के परिजनों से मुलाकात की।

