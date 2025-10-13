IPS Puran Suicide Case: रोहतक में SIT, हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस; 2 लाख रिश्वत के एंगल से हो रही जांच
आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रही एसआईटी रोहतक में डेरा डाले हुए हैं। टीम ने हरियाणा सरकार को रिश्वत मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया है। साक्ष्यों को एफएसएल भेजा गया है और शिकायतकर्ता को शव की पहचान और पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया है। पुलिस शव परीक्षण को जांच के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईपीएस अधिकारी व एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) 11 अक्टूबर से रोहतक में डेरा डाले हुए हैं। टीम ने सोमवार को भी रोहतक में आगे की जांच की।
जानकारी के अनुसार, 2 लाख रुपये की रिश्वत मामले में जांच से जुड़ी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस बीएनएसएस की धारा 94 के तहत भेजा गया है। वहीं, मामले से संबंधित साक्ष्यों को फॉरेंसिक साइंस लेब (एफएसएल ) भेजने के लिए पत्र अग्रेषित किए गए हैं। एसआईटी ने जांच से जुड़े नमूने एफएसएल को सौंपे हैं ताकि वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ सके।
मामला थाना-11 में दर्ज एफआईआर नंबर 156/25 से जुड़ा है। जांच के तहत शिकायतकर्ता को भी औपचारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें शव की पहचान के लिए आगे आने और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाने का अनुरोध किया गया है। पुलिस का कहना है कि शव परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होना मामले की तेजी से जांच के लिए बेहद आवश्यक है।
