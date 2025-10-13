IPS Puran Suicide Case: रोहतक में SIT, हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस; 2 लाख रिश्वत के एंगल से हो रही जांच

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईपीएस अधिकारी व एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) 11 अक्टूबर से रोहतक में डेरा डाले हुए हैं। टीम ने सोमवार को भी रोहतक में आगे की जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, 2 लाख रुपये की रिश्वत मामले में जांच से जुड़ी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस बीएनएसएस की धारा 94 के तहत भेजा गया है। वहीं, मामले से संबंधित साक्ष्यों को फॉरेंसिक साइंस लेब (एफएसएल ) भेजने के लिए पत्र अग्रेषित किए गए हैं। एसआईटी ने जांच से जुड़े नमूने एफएसएल को सौंपे हैं ताकि वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ सके।