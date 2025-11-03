एयर टिकट वापसी के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में DGCA, यात्रियों को मिलेगा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है, क्योंकि विमानन नियामक डीजीसीए टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित कर रहा है।

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, "वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं"। 21 दिनों में पूरी होगी रिफंड की प्रक्रिया एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी की प्रक्रिया 21 कार्य दिवस के भीतर पूरी हो जाए, नियामक ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) में बदलाव प्रस्तावित करते हुए कहा। प्रस्तावित बदलाव हवाई टिकट वापसी से संबंधित चिंताओं और मुद्दों की पृष्ठभूमि में भी हैं।

टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' की सुविधा मसौदा सीएआर के अनुसार, "जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री द्वारा त्रुटि बताए जाने पर एयरलाइन उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी।" डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक "लुक-इन विकल्प" प्रदान करेगी।

इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, सिवाय उस संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए के जिसके लिए टिकट में संशोधन किया जाना है।" इन उड़ानों पर लागू नहीं होगी ये सुविधा इसके अलावा, यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनकी प्रस्थान तिथि से घरेलू उड़ान के लिए पांच दिन और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन से कम समय है, जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है।