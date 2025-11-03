Air India की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 164 यात्री
एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 164 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। एयरलाइन यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया की दिल्ली से बंगलुरु जने वाली फ्लाइट नंबर AI-2487 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
जानकारी के मुताबिक, एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएँ की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
