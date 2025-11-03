Air India की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 164 यात्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया की दिल्ली से बंगलुरु जने वाली फ्लाइट नंबर AI-2487 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

जानकारी के मुताबिक, एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएँ की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।