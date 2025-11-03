Language
    Air India की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 164 यात्री

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:29 PM (IST)

    एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 164 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। एयरलाइन यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है।

    एअर इंडिया की फ्लाइट की आपाल लैंडिंग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया की दिल्ली से बंगलुरु जने वाली फ्लाइट नंबर  AI-2487 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

    जानकारी के मुताबिक, एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएँ की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

