DGCA ने ड्रीमलाइनर के संचालन पर एअर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा, इस हफ्ते जारी किया था नोटिस
नागरिक उड्डयन निगरानी संस्था डीजीसीए ने एअर इंडिया से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के संचालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि विमान में बार-बार तकनीकी समस्य ...और पढ़ें
पीटीआई, मुंबई। नागरिक उड्डयन निगरानी संस्था डीजीसीए ने एअर इंडिया से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के संचालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि विमान में बार-बार तकनीकी समस्याएं आ रही थीं।
इस सप्ताह जारी किए गए एक कारण बताओ नोटिस में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ड्रीमलाइनर वीटी-एएनआइ से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है। इस नोटिस में इस वर्ष 28 जून को संचालित उड़ान के लिए न्यूनतम उपकरण सूची के अनुपालन की कमी का भी उल्लेख किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, नियामक ने यह भी बताया कि विमान के प्रस्थान से संबंधित सुरक्षा चिंताएं, एमईएल अनुपालन और उड़ान चालक दल के निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान समस्याएं थीं, जो उड़ान एआइ 258 और एआइ 357 के संचालन के दौरान सामने आईं। हालांकि इन उड़ानों के संचालन की तारीखों के बारे में तुरंत जानकारी नहीं मिल सकी, ये उड़ानें दिल्ली-टोक्यो मार्ग पर संचालित होती हैं।
अन्य पहलुओं में नियामक ने उल्लेख किया कि विमान को बार-बार समस्याओं और मौजूदा प्रणाली के खराब होने की पूर्व जानकारी के बावजूद संचालित किया गया। एअर इंडिया की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। यह भी तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या विमान वीटी-एएनआइ अब संचालन से बाहर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।