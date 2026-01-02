टीटीडी को श्रद्धालुओं ने दान की 78 लाख रुपये की दवाइयां, हैदराबाद के भक्तों की बड़ी पहल

पीटीआई,तिरुपति। हैदराबाद के श्रद्धालुओं ने गुरुवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 78 लाख रुपये मूल्य की दवाइयां दान कीं। यह दवाइयां टीटीडी द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में उपयोग की जाएंगी। श्रद्धालु चक्रधर और शिवरंजनी ने ये दवाइयां टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू को तिरुपति में सौंपीं।

टीटीडी प्रशासन के अनुसार, दान में मिली दवाइयों का उपयोग टीटीडी के अस्पतालों में आने वाले तीर्थयात्रियों और मरीजों के इलाज में किया जाएगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं को और सु²ढ़ किया जा सकेगा।तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक प्रबंधन करता है। यह मंदिर विश्व के सबसे समृद्ध हिन्दू धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है।