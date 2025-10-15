देवेंद्रनगर गोलीकांड: नगर परिषद अध्यक्ष पति पर जानलेवा हमला, एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाने की तैयारी
मध्य प्रदेश के देवेंद्रनगर में नगर परिषद अध्यक्ष के पति ललित गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाने की तैयारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पन्ना जिला के देवेंद्रनगर नगर परिषद अध्यक्ष के पति ललित गुप्ता को बुधवार देर शाम गोली मार दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
ललित गुप्ता को गंभीर हालत में पहले बिड़ला अस्पताल सतना लाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भोपाल रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी है।
SDM सिटी की अगुवाई में बना ग्रीन कॉरिडोर
घायल को एयरलिफ्ट कराने के लिए एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया की अगुवाई में प्रशासन ने बिड़ला अस्पताल से हवाई अड्डे तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। चूंकि सतना एयरपोर्ट में सनसेट के बाद उड़ान संभव नहीं है, इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ललित गुप्ता को रीवा एयरपोर्ट से भोपाल एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए बिड़ला अस्पताल से नेशनल हाईवे तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस निर्बाध रूप से गुजर सके।
बिड़ला अस्पताल में भाजपा नेताओं का जमावड़ा
घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय तिवारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मौके से ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई, जिसमें शर्मा ने घायल ललित गुप्ता से सीधे बात की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।