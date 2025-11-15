Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्र पढ़े, पैरों से कुचला... शादी के लिए बेताब 4 महिलाओं ने 16 दिन के बच्चे की चढ़ा दी बलि!

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    राजस्थान के जोधपुर में चार महिलाओं ने अपने 16 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी शादी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाएं मंत्रोच्चार करती दिख रही हैं। बच्चे के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जोधपुर में अंधविश्वास ने ली मासूम की जान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में चार महिलाओं ने अपने 16 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी शादी हो जाएगी।

    एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला गोद में एक शिशु को लेकर बैठी कुछ मंत्रोच्चार कर रही है। उसके आस-पास बैठी कुछ अन्य महिलाएं भी मंत्रोच्चार में शामिल हो जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा करते हुए संभवतः लोक देवता भेरू का आह्वान किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चे के पिता ने क्या लगाया आरोप?

    लड़के के पिता ने कहा कि उसकी हत्या करने वाली महिलाएं उसकी मौसी थीं। उन्होंने कहा कि ये कुछ समय से शादी करना चाहती थीं और उन्होंने उसके बेटे को कुचलकर मार डाला क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी शादी हो जाएगी।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वे कानून से बच सकें।" पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें: जोधपुर: बर्थडे पार्टी से लौट रहे दोस्तों की कार पलटी, तीन लोगों की मौत और 8 घायल