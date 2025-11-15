मंत्र पढ़े, पैरों से कुचला... शादी के लिए बेताब 4 महिलाओं ने 16 दिन के बच्चे की चढ़ा दी बलि!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में चार महिलाओं ने अपने 16 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी शादी हो जाएगी।

एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला गोद में एक शिशु को लेकर बैठी कुछ मंत्रोच्चार कर रही है। उसके आस-पास बैठी कुछ अन्य महिलाएं भी मंत्रोच्चार में शामिल हो जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा करते हुए संभवतः लोक देवता भेरू का आह्वान किया गया है।