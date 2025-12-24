दिल्ली-NCR में लोग नहीं खरीद पा रहे घर, इस मेट्रो सिटी में हाउस ओनर बनना हुआ आसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। होम लोन पर ब्याज दरें घटने के बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने घर खरीदने की क्षमता को प्रभावित किया है।

रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि इस साल मुंबई में लोगों की आवासीय संपत्तियों की खरीदने की क्षमता में सुधार हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की कीमतें बढ़ीं

नाइट फ्रैंक का आवासीय व्यवहार्यता सूचकांक यह मापता है कि किसी शहर में एक घर के लिए मासिक किस्त (ईएमआइ) चुकाने के लिए परिवार की आय का कितना प्रतिशत आवश्यक है।

इस सूचकांक के मुताबिक, किसी शहर में 40 प्रतिशत का सूचकांक स्तर यह दर्शाता है कि वहां के औसत परिवार को ईएमआइ पर अपनी आय का 40 प्रतिशत खर्च करना होगा। आमतौर पर मासिक किस्त एवं आय के बीच 50 प्रतिशत से अधिक का अनुपात खरीदार के लिए असुविधाजनक माना जाता है।