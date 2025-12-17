दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन से टक्कर के बाद पिकअप में आग; तीन लोग जिंदा जलकर मरे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में पिकअप सवार तीन लोग जिंदा जलकर मर गए। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल है। जिसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार तड़के करीब 3 बजे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चैनल नंबर 131.5 के पास हुआ। जब दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप एक दूसरे वाहन से टकरा गई। इस दौरान पिकअप में आग लग गई।

आग लगने के कारण पिकअप सवार तीन लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। जिसे नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है।

कहां कहां के रहने वाले थे मृतक? पिकअप सवार तीनों मृतकों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। वहीं, घाटल पिकअप ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है।

ऐसे हुई मृतकों की पहचान सूचना मिलते ही मौके पर रैणी पुलिस पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।