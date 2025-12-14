राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने पति-पत्नी और मासूम बच्चे को कुचला; तीनों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बूंदी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जहां तालेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी और उसके बेटे की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार दोपहर बूंदी-कोटा फोरलेन पर बाईपास स्थित तीनधारा महादेव कट के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार एक पति-पत्नी को और उसके मासमू बेचे को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी और उनके बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया।

मृतकों की पहचान मृतकों की पहचान सुंदर सिंह (36), उनकी पत्नी राज कौर (30) और उनके बेटे अमृत उर्फ अमरदीप सिंह (1) के रूप में हुई है। मृतक बूंदी जिले के तलेरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सांवलपुरा गांव के निवासी थे।

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन तलेरा सर्कल इंस्पेक्टर अरविंद भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित परिवार के सदस्यों और आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और कुछ मिनटों के लिए सड़क को अवरुद्ध करके यातायात को बाधित करने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों को इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और कुछ ही मिनटों में राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया।