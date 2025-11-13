धमाके के लिए जुटाए 20 लाख रुपये, पैसों को लेकर हो गया आतंकियों में विवाद; दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर NIA की ओर से एक और खुलासा हुआ है। एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि ब्लास्ट से पहले डॉ उमर मोहम्मद ने सिग्नल ऐप एक ग्रुप बनाया था और इसमें चार लोगों को जोड़ा था।

वहीं लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए थे। ये रकम उमर को सौंपा गया था। इसके बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा था। इसके साथ ही डॉ उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था।