    दिल्ली ब्लास्ट मामले में बंगाल तक फैली जांच, प्रेसिडेंसी जेल के कैदी से NIA ने की पूछताछ

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:03 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जाँच बंगाल तक पहुँची। एनआईए ने कोलकाता जेल में बंद साबिर अहमद से पूछताछ की, जो नदिया जिले का निवासी है और मादक पदार्थ मामले में जेल में है। उसके भाई फैसल को आतंकी नेटवर्क के संबंध में एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। एजेंसी साबिर से भाई के संबंधों की जानकारी जुटा रही है।

    Hero Image

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में बंगाल तक फैली जांच। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच बंगाल तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एनआइए के अधिकारियों ने रविवार को कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक कैदी साबिर अहमद से पूछताछ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साबिर बंगाल के नदिया जिले के पलाशीपाड़ा का रहने वाला है। वह मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है। साबिर अहमद के भाई फैसल अहमद को गुरुवार रात बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

    एजेंसी ने की साबिर अहमद से पूछताछ

    माना जा रहा है कि भाई के आतंकी नेटवर्क से कथित संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से अधिकारियों ने साबिर अहमद से पूछताछ की है।

