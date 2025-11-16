दिल्ली ब्लास्ट मामले में बंगाल तक फैली जांच, प्रेसिडेंसी जेल के कैदी से NIA ने की पूछताछ
दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जाँच बंगाल तक पहुँची। एनआईए ने कोलकाता जेल में बंद साबिर अहमद से पूछताछ की, जो नदिया जिले का निवासी है और मादक पदार्थ मामले में जेल में है। उसके भाई फैसल को आतंकी नेटवर्क के संबंध में एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। एजेंसी साबिर से भाई के संबंधों की जानकारी जुटा रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच बंगाल तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एनआइए के अधिकारियों ने रविवार को कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक कैदी साबिर अहमद से पूछताछ की है।
साबिर बंगाल के नदिया जिले के पलाशीपाड़ा का रहने वाला है। वह मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है। साबिर अहमद के भाई फैसल अहमद को गुरुवार रात बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।
एजेंसी ने की साबिर अहमद से पूछताछ
माना जा रहा है कि भाई के आतंकी नेटवर्क से कथित संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से अधिकारियों ने साबिर अहमद से पूछताछ की है।
