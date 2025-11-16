दिल्ली ब्लास्ट मामले में बंगाल तक फैली जांच, प्रेसिडेंसी जेल के कैदी से NIA ने की पूछताछ

दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जाँच बंगाल तक पहुँची। एनआईए ने कोलकाता जेल में बंद साबिर अहमद से पूछताछ की, जो नदिया जिले का निवासी है और मादक पदार्थ मामले में जेल में है। उसके भाई फैसल को आतंकी नेटवर्क के संबंध में एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। एजेंसी साबिर से भाई के संबंधों की जानकारी जुटा रही है।