तेलंगाना में युवक का ट्रेन के नीचे खतरनाक स्टंट, ट्रैक पर लेटकर बचाई अपनी जान; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक बेहद खतरनाक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक मालगाड़ी के नीचे आने से बाल-बाल बच गया। यह घटना केसमुद्रं रेलवे स्टेशन पर हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना तब हुई जब एक अज्ञात युवक दूसरी प्लेटफॉर्म से अमीनापुरम जाने के लिए एक खड़ी मालगाड़ी के नीचे से रेंगकर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह नीचे गया, मालगाड़ी अचानक चल पड़ी। वीडियो में दिखता है कि युवक ट्रैक के बीच बिल्कुल सपाट लेटा रहता है और पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग डर के मारे चिल्लाते दिखे।

जब ट्रेन गुजर गई, तो युवक खुद उठ खड़ा हुआ और रेलवे स्टाफ व यात्रियों ने उसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में मदद की। बाद में सभी ने उसे उसकी इस खतरनाक हरकत के लिए डांटा भी।

वीडियो हुआ वायरल

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें लिखा था, "मालगाड़ी के नीचे से गुजरते हुए मौत से बचा युवक, केसमुद्रं रेलवे स्टेशन महबूबाबाद जिला"।

Man narrowly escaped death as he tried to crawl under goods train to the other side of platform, at Kesamudram Railway Station in Mahabubabad district. pic.twitter.com/DIXvyRkbfz — Naveena (@TheNaveena) November 15, 2025

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि मुंबई में भी ऐसा एक मामला सुना था, जिसमें पुलिस ने व्यक्ति को निकालकर बाद में डांटा था। एक अन्य यूजर ने कहा, “बहुत किस्मत वाला है।”

रेलवे की चेतावनी

रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और युवक की पहचान पता करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने दोहराया कि रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना बेहद खतरनाक और गैरकानूनी है। ऐसे काम करने वालों पर भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हैं और अचानक रुकना बहुत मुश्किल होता है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।