5 अभियुक्त, 11 शर्तें... दिल्ली दंगे के आरोपियों को शीर्ष अदालत ने क्यों दी जमानत?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपित पांच अभियुक्तों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 11 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये शर्तें औपचारिकता के तौर पर नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और मुकदमे की प्रक्रिया की अखंडता के हित में ठोस सुरक्षा उपाय के रूप में लागू की गई हैं।