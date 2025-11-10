Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast Photos: धमाके के बाद भूकंप जैसे कांपी धरती, मेट्रो के शीशे टूटे, गाड़ियों के उड़ गए चीथड़े

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए इस धमाके से स्टेशन के शीशे टूट गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम दिल्ली के लालकिला के पास धमाके से लोग दहल गए। धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग को गाड़ी में ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी। धमाका इतना तेज था कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और आस-पास खड़ी गाड़ियां खाक हो गईं। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तस्वीरों में देखिए ब्लास्ट के बाद के हालात...

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.47 PM

    धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.38 PM (1)

    धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। वहीं, कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.38 PM

    धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.49.23 PM

    30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। धमाका इतना तेज था कि भूकंप जैसा कंपन महसूस किया गया।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.37 PM

    धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.33 PM (1)

    लोकनायक अस्पताल में मृतकों के शव आने का सिलसिला जारी है। माैके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य जांच एजेंसियां पहुंची हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.33 PM

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौके पर शरीर के हिस्से अलग पड़े हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं।

    WhatsApp Image 2025-11-10 at 7.24.32 PM

    दमकल विभाग को कार में धमाके की काल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत छह एंबुलेंस और सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।