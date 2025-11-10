Delhi Blast Photos: धमाके के बाद भूकंप जैसे कांपी धरती, मेट्रो के शीशे टूटे, गाड़ियों के उड़ गए चीथड़े

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम दिल्ली के लालकिला के पास धमाके से लोग दहल गए। धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग को गाड़ी में ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी। धमाका इतना तेज था कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और आस-पास खड़ी गाड़ियां खाक हो गईं। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है।

तस्वीरों में देखिए ब्लास्ट के बाद के हालात...

धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए।

धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। वहीं, कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है।

धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है।

30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। धमाका इतना तेज था कि भूकंप जैसा कंपन महसूस किया गया।

धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं।

लोकनायक अस्पताल में मृतकों के शव आने का सिलसिला जारी है। माैके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित अन्य जांच एजेंसियां पहुंची हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौके पर शरीर के हिस्से अलग पड़े हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं।

दमकल विभाग को कार में धमाके की काल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत छह एंबुलेंस और सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।