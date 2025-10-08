आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाया गया 10 टन लाल चंदन बरामद, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम से 6 करोड़ रुपये मूल्य का 10 टन लाल चंदन बरामद किया है। यह चंदन तिरुपति से तस्करी करके लाया गया था। पुलिस ने हैदराबाद के इरफान और नवी मुंबई के अमित पवार को गिरफ्तार किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की एसटीएफ और आंध्र प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने तिरुपति से तस्करी कर लाया गया 10 टन लाल चंदन तुगलकाबाद गांव स्थित एक गोदाम से बरामद किया।
इस लाल चंदन की बाजार में कीमत करीब छह करोड़ रुपये है। पुलिस ने मौके से हैदराबाद निवासी इरफान और नवी मुंबई निवासी अमित पवार को गिरफ्तार किया। बरामद लाल चंदन को नेपाल और म्यांमार के रास्ते चीन सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भेजा जाना था।
दो लोग गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि अगस्त माह में तिरुपति पुलिस ने लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि तिरुपति से चंदन की लकड़ी दिल्ली भेजी गई है। आंध्र प्रदेश पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि तस्करी करके दिल्ली भेजा गया चंदन तुगलकाबाद स्थित एक गोदाम में छिपा कर रखा गया है।
इस पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। गिरफ्तार आरोपितों इरफान और अमित ने बताया कि उन्हें लकड़ी अगस्त के पहले सप्ताह में मिली थी। उन्होंने चंदन की लकड़ी को आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने वाले सब्जी व फलों के ट्रक चालकों से साठगांठ की और फिर उनके जरिए कई बार में लकड़ी यहां गोदाम तक पहुंचाई गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।