नकली बेंगलुरु पुलिस बनकर दंपति से लूट लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपये, 15 मिनट में यूं पकड़े गए

एक करोड़ से ज्यादा की लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के केवल पंद्रह मिनट के अंदर आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और लूट की पूरी रकम बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार राजस्थान के मोटराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी कारोबारी हेमंत से मिलने गए थे जहाँ बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे 1.01 करोड़ रुपये लूट लिए।

पुलिस के मुताबिक राजस्थान के रहनेवाले मोटराम (45) और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी शनिवार शाम एरिका नट कारोबारी हेमंत से मिलने और उसे भुगतान करने के लिए अपनी कार से हुलीमावू पहुंचे थे। हेमंत और मोटराम बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक मौके पर दो लोग उनके पास पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने जांच करने की बात कही और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। हेमंत ने जब वजह जाननी चाही तो आरोपितों ने उसे बुरी तरह पीटा।

बीच रास्ते में घेरकर कार को मारी टक्कर इसके बाद उनसे नोटों से भरे बैग छीनने की कोशिश की। मोटराम दंपती और हेमंत कार लेकर वहां से भाग निकले। लेकिन दोनों बदमाशों ने उनका पीछा किया और बीच रास्ते में घेर लिया। उनकी कार को टक्कर भी मारी। डर की वजह से मोटराम ने यू-टर्न लिया और एक खाली जगह पर गाड़ी रोक दी।

10 लाख रुपये के एवज में की छोड़ने की बात वहां हेमंत और मोटराम को जबरन कार से निकाला गया, जबकि मोटराम की पत्नी कार में ही बैठी रही। इस दौरान बदमाशों के चार सहयोगी और वहां पहुंच गए। उन्होंने पीड़ितों को बंधक बना लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। उन्होंने 10 लाख की एवज में सभी को छोड़ने की बात कही।