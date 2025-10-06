Delhi NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, आधी रात को हुई बारिश और चलीं तेज हवाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई थी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। रविवार-सोमवार के बीच की रात में दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार बताए थे।