    फरीदाबाद, सहारनपुर, लखनऊ फिर दिल्ली... लाल किला के पास ब्लास्ट का निकला 'डॉक्टर' कनेक्शन

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो पार्किंग में हुए ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टरों का कनेक्शन सामने आया है। इस हमले में डॉक्टर आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील और उमर मोहम्मद का नाम आ रहा है। मुजम्मिल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। डॉक्टर शाहीन पर मुजम्मिल को कार उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को भी हिरासत में लिया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो की पार्किंग में हुए ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टरों की पूरी जमात का कनेक्शन सामने आया है। इस आतंकी हमले में 7 लोगों के टेरर नेटवर्क के तार जुड़ रहे हैं।

    इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा जाने वाला मुजम्मिल शकील और डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल है।

    कौन है संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद ?

    उमर मोहम्मद को लिए माना जा रहा है कि ये लाल किला मेट्रो पार्किंग ब्लास्ट में फिदायीन था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। उमर मोहम्मद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। उमर ही वह शख्स था जो सोमवार को फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर पलिस की छापामारी से भाग निकला था।

    कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील?

    मुजम्मिल शकील को सोमवार को फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये गिरफ्तारी सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हुई थी।

    मुजम्मिल शकील ने फरीदाबाद के धौज इलाके में कमरा किराये पर ले रखा था। इस कमरे में ही 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, दो असॉल्ट रायफलें और अन्य सामग्री बरामद की गई थीं। उसकी निशानदेही पर ही फरीदाबाद के एक गांव से 2560 किलो से ज्यादा विस्फोटक भी मिला था। इस विस्फोटक को ले जाने के लिए ट्रक मंगाया गया था।

    अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद कौन?

    आदिल मोहम्मद अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। इसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में उसकी शिनाख्त हुई और उसे 6 नवंबर को सहारनपुर से पकड़ा गया।

    सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम कर रहे कुलगाम के काजीगुंड निवासी डा. आदिल अहमद 24 अक्टूबर, 2024 तक अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट रह चुका है। नौकरी छोड़ने के बावजूद मेडिकल कॉलेज के उसके लॉकर से एसाल्ट राइफल व कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर ही फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया।

    डॉक्टर शाहीन की कार में मिला AK-47

    7 नवंबर को पुलिस ने महिला डॉक्टर शाहीन को यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया था। आरोप है कि उसने डॉ. मुज्जमिल अहमद को कार उपलब्ध कराई थी। ये वही मुजम्मिल अहमद है जो 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

    शाहीन लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली है। पुलिस ने मस्जिद के इमाम और एक अन्य आरोपित को भी हिरासत में लिया है, जिन्होंने डाक्टर को विस्फोटक सामग्री छिपाने के लिए मकान किराए पर दिए थे।

    इमाम की पत्नी का कहना है कि वह 20 साल से धौज गांव में रहते हैं। उनका पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने इमाम के परिवार के सभी फोन सीज कर दिए।

