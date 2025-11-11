सूरत से आतंकी गिरफ्तार, कश्मीर में मिला विस्फोटक फिर दिल्ली में धमाका... क्या है आतंकी हमले की साजिश?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लालकिला के पास विस्फोट के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच में जुटी है। आज विस्फोट की एफएसएल जांच भी की जाएगी। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि बीते दिनों तीन संदिग्धों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें गुजरात के एक डॉक्टर को तीन पिस्तौल और संभावित जैविक हथियार राइसिन बनाने के संसाधनों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जम्मू-कश्मीर के एक अन्य व्यक्ति को हरियाणा में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और दो असॉल्ट राइफलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं एक और एक तीसरे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद की तारीफ में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

ये तीनों गिरफ्तारियां रविवार और सोमवार सुबह को हुई। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली कार विस्फोट में इन लोगों का कनेक्शन हो सकता है। कैसे हुआ विस्फोट? दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 पर सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक हुंडई i20 कार HR26 CE 7674 आकर फट गई। इस विस्फोट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई।

क्या आतंकवादियों की गिरफ़्तारी और लाल किला कार विस्फोट के बीच कोई संबंध था? दरअसल दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी की ओर से इस घटना को लेकर बहुत सीमित जानकारी दी गई है। रविवार और सोमवार की गई गिरफ्तारी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या ये लोग दिल्ली विस्फोट से जुड़े थे? हालांकि पुलिस की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस ने चार लीटर अरंडी का तेल भी बरामद किया, जो एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला और आसानी से उपलब्ध उत्पाद है और जिसका उपयोग राइसिन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके और आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन को रोक देता है। ये जानलेवा होता है। इससे सेल डेड हो जाते हैं और ऑर्गन फेल्यर होता है।

डॉ. मुजम्मिल शकील इस बीच, लगभग उसी समय, जम्मू और कश्मीर की पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद में डॉ. मुजम्मिल शकील से जुड़ी दो आवासीय इमारतों पर छापामारी कर रही थी और वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया। ये विस्फोटक लगभग 3,000 किलोग्राम थे।