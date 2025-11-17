दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में एक और गिरफ्तारी, कुल 21 लोग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 21 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों को आनलाइन समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि हम दिल्ली आतंकी हमले के आतंकवादियों का आनलाइन समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।