Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में एक और गिरफ्तारी, कुल 21 लोग गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:30 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो असम के विभिन्न जिलों से हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों को ऑनलाइन समर्थन देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में एक और गिरफ्तारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 21 हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों को आनलाइन समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि हम दिल्ली आतंकी हमले के आतंकवादियों का आनलाइन समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    असम के विभिन्न जिलों से हैं गिरफ्तार लोग

    पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 21 लोग असम के विभिन्न जिले से हैं। इनमें कामरूप और बोंगाईगांव से तीन-तीन, चिरांग, लखीमपुर और बारपेटा से दो-दो तथा दरांग, ग्वालपाडा, नलबाड़ी, हैलाकांडी, होजई, दक्षिण सालमारा, कोकराझार, बजाली, धुबरी से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।

    ज्यादा तापमान, फोरेंसिक चूक... कैसे हुआ नौगाम ब्लास्ट? जांच में हुआ अहम खुलासा