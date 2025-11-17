दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में एक और गिरफ्तारी, कुल 21 लोग गिरफ्तार
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली में हुए विस्फोट के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो असम के विभिन्न जिलों से हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों को ऑनलाइन समर्थन देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 21 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों को आनलाइन समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि हम दिल्ली आतंकी हमले के आतंकवादियों का आनलाइन समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
असम के विभिन्न जिलों से हैं गिरफ्तार लोग
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 21 लोग असम के विभिन्न जिले से हैं। इनमें कामरूप और बोंगाईगांव से तीन-तीन, चिरांग, लखीमपुर और बारपेटा से दो-दो तथा दरांग, ग्वालपाडा, नलबाड़ी, हैलाकांडी, होजई, दक्षिण सालमारा, कोकराझार, बजाली, धुबरी से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।
