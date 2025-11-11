Delhi Blast: NIA जांच से कई राज्यों में छापामारी तक... दिल्ली विस्फोट मामले में 24 घंटों में क्या-क्या हुआ? पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास सोमवार को एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये धमाका शाम करीब 6:50 बजे हुआ। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है ये एक आतंकी हमला था। इस हमले ने देश की राजधानी को दहला दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, सोमवार शाम को भी चांदनी चौक का ये इलाका अन्य दिनों के जैसे गुलजार था। इसी दौरान शाम में एक ह्यूडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ और 9 लोगों की जान चली गई। इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास मौजूद वाहनों में आग लग गई। आइए आपको बताते हैं इस हमले के बाद अभी तक इस पूरे प्रकरण में क्या-क्या हुआ...

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच करेगी एनआईए दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए आतंकी विस्फोट की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। इस मामले की आगे की जांच अब NIA करेगी। गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी मंगलवार को इस मामले की समीक्षा के लिए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शाह ने दिल्ली ब्लास्ट के पीछे हर एक दोषी को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया है।

दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी का बयान दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया है। पीएम मोदी ने कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएंगी।

संदिग्ध की पहली तस्वीर दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 का इस्तेमाल किया गया है, उसकी सीसीटीवी फोटो सामने आई है। सीसीटीवी में पता चलता है कि मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकली इस कार में काला मास्क पहने एक शख्स नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि कार में बैठे इस शख्स का नाम मोहम्मद उमर नबी है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, उसने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उसके माता पिता को बुलाया है।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन दिल्ली ब्लास्ट मामले में उमर के दोस्त डॉ. सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। वहीं, हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमीनात की हेड थी। पाक में आंकती मसूद अजहर की बहन इसी महिला विंग की चीफ है।

दिल्ली ब्लास्ट का 'डॉक्टर' कनेक्शन दिल्ली में लाल किला मेट्रो की पार्किंग में हुए ब्लास्ट के बाद आतंकी डॉक्टरों की पूरी जमात का कनेक्शन सामने आया है। इस आतंकी हमले में 7 लोगों के टेरर नेटवर्क के तार जुड़ रहे हैं। इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा जाने वाला मुजम्मिल शकील और डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल है।

लखनऊ में ATS और J&K पुलिस की छापामारी दिल्ली में सोमवार को हुए कार में विस्फोट के बाद मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मंगलवार को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की।

यह कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ की रहने वाली शाहीन को एक दिन पहले फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था।

पुलवामा का तारीक निकला कार मालिक धमाकों में इस्तेमाल i20 कार (एचआर 26 सीई7674) का मालिक तारिक उर्फ आमिर दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के संबूरा का रहने वाला है। संबूरा कभी जैश- ए-मोहम्मद के प्रभाव वाला इलाका था। पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार को भी कुछ समय के लिए संबूरा में ही रखा गया था।

दिल्ली में सुबह दाखिल हुई थी कार जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल की गई आई-20 कार कई बार खरीदी और बेची गई थी। यह कार फरीदाबाद से दिल्ली होते हुए पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) तक कई हाथों से गुजरी। जांच एजेंसियों ने कार की पूरी खरीद-बिक्री श्रृंखला और पूरे रूट ट्रेल का पता लगा लिया है।