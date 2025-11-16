Language
    अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कैसे भागा दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी? उमर को पनाह देने वालों से पूछताछ जारी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी उमर, जो डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का करीबी था, मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी से भाग गया था। पुलिस के अनुसार, उमर और मुजम्मिल दो साल से बड़ी आतंकी घटना की साजिश रच रहे थे।  

    Hero Image

    दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आरोपी डॉ. उमर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर की शाम को राजधानी दिल्ली के दिल में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस आतंकी घटना के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। कुछ घंटों पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि लाल किले के सामने कार ब्लास्ट करने वाला उमर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का करीबी था, जिसे पुलिस ने पहले ही अल-फलाह विश्वविद्यालय से हिरासत में लिया था। मगर, सवाल यह है कि बाकी संदिग्धों के साथ उमर क्यों नहीं पकड़ा गया और वो यूनिवर्सिटी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया?

    Delhi Blast (1)

    अल-फलाह से कैसे भागा उमर?

    दरअसल 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिनाई को हिरासत में लिया था। उमर को तभी खतरे का आभास हो गया था और वो यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग निकला था। उमर और मुजम्मिल पिछले 2 साल से देश में किसी बड़ी आतंकी घटना की साजिश रच रहे थे।

    जांच एजेंसियों के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर यूनिवर्सिटी से भाग गया। अल-फलाह विश्वविद्यालय के ही एक इलेक्ट्रिशियन ने उसे हिदायत कॉलोनी में किराए पर घर दिलवाया था। पुलिस ने घर के मालिक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    हवाला नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस

    उमर और डॉ. मुजम्मिल अपने मॉड्यूल को चलाने के लिए हवाला के जरिए पैसे भी ट्रांसफर करते थे। पुलिस उस हवाला नेटवर्क की तलाश कर रही है। 2 हवाला ऑपरेटर्स की जांच भी जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने फरीदाबाद, नूंह समेत कई जगहों पर छापेमारी की है।

    Al Falah University

    अल-फलाह में अलर्ट जारी

    आतंक का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। यूनिवर्सिटी में जाने-आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है।

