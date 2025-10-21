दीवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, खतरनाक स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी
दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। स्विस ग्रुप आईक्यूएयर के अनुसार, शहर की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' बताया है और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इस बात की जानकारी स्विस ग्रुप आईक्यूएयर ने दी। इसके मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और इसकी रीडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पटाखों पर बैन में ढील दी थी और सिर्फ ग्रीन पटाखों फोड़ने के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के बाद भी पटाखे फोड़े गए।
कितनी रही दिल्ली की एयर क्वालिटी?
नई दिल्ली के लिए IQAir की रीडिंग 442 थी, जिससे भारतीय राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित बड़ा शहर बन गई। इसका PM 2.5 कंसंट्रेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की बताई गई सालाना गाइडलाइन से 59 गुना ज्यादा था। पीएम 2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ होता है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है और ये फेफड़ों में जा सकता है। इसका स्तर बढ़ने पर धुंध बढ़ती है और दिल की समस्याओं का खतरा होता है।
आने वाले दिनों में भी दिल्ली को नहीं मिलेगी राहत
इसके अलावा भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने भी शहर की एयर क्वालिटी को "बहुत खराब" बताया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 रहा। CPCB 0-50 के AQI को अच्छा मानता है। आने वाले दिनों में दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री का अनुमान है कि एयर क्वालिटी "बहुत खराब से खराब" कैटेगरी में रहेगी और AQI लेवल 201 से 400 के बीच रहेगा।
