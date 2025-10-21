'सख्त कार्रवाई की है जरूरत', अमिताभ कांत ने SC के फैसले पर उठाए सवाल; दीवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन (2023) के भारत शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा है कि दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में है और अब केवल कठोर और निरंतर कार्रवाई ही राजधानी को स्वास्थ्य व पर्यावरणीय आपदा से बचा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने के अधिकार को जीने और सांस लेने के अधिकार से ऊपर रखा है। यह बयान तब आया जब दिल्ली ने दिवाली की रात के बाद जहरीली धुंध की मोटी परत में लिपटी सुबह देखी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दोपहर 1 बजे 357 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।

SC ने क्या फैसला दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ग्रीम पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के तहत दिया गया है ताकि त्योहार की भावना भी बनी रहे और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। हालांकि, कोर्ट ने पटाखे फोड़ने का समय केवल सुबह 6-7 बजे और रात रात 8-10 बजे तय किया था। लेकिन दिल्ली-NCR के कई इलाकों में आधी रात तक पटाखे फूटते रहे।

अमिताभ कांत ने दिए सुझाव अमिताभ कांत ने कहा, "दिल्ली के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में हैं, कई जगहों पर AQI 400 के ऊपर है। अगर लॉस एंजेलिस, बीजिंग और लंदन प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं तो दिल्ली क्यों नहीं।"