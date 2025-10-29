दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश चिकना गिरफ्तार, गोवा में NCB का एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गोवा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग नेटवर्क के 'किंगपिन' दानिश चिकाना उर्फ मर्चेंट को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, दानिश लंबे समय से फरार था और दाऊद के नेटवर्क से जुड़े ड्रग कारोबार को संभाल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

NCB ने दानिश समेत तीन अन्य लोगों को भी पकड़ा है और उनके पास से 1.341 किलो मेफेड्रोन (MD) बरामद किया है। सूचना के आधार पर एनसीबी मुंबई ने 18 सितंबर को पुणे में एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास से 502 ग्राम मेफेड्रोन मिला था।

दानिश के घर से बरामद हुई ड्रग इसके तुरंत बाद हुई कार्रवाई में मुंबई में दानिश और उसकी पत्नी के घर से 839 ग्राम ड्रग बरामद हुई। जांच में सामने आया कि दानिश और उसकी पत्नी ही इस ड्रग सिंडिकेट को चला रहे थे।

गोवा में रिजॉर्ट से हुई गिरफ्तारी दानिश और उसकी पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई राज्यों में घूमते रहे। लंबी निगरानी और जांच के बाद NCB की टीम ने उन्हें 25 अक्टूबर को गोवा के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक, दानिश पहले भी कई बार ड्रग मामलों में पकड़ा जा चुका है।