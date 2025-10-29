दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश चिकना गिरफ्तार, गोवा में NCB का एक्शन
एनसीबी ने गोवा में दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकाना को गिरफ्तार किया है, जो ड्रग नेटवर्क का सरगना है। उसके पास से 1.3 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया है। दानिश और उसकी पत्नी को मुंबई में भी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कई राज्यों में घूम रहे थे। दानिश पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गोवा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग नेटवर्क के 'किंगपिन' दानिश चिकाना उर्फ मर्चेंट को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, दानिश लंबे समय से फरार था और दाऊद के नेटवर्क से जुड़े ड्रग कारोबार को संभाल रहा था।
NCB ने दानिश समेत तीन अन्य लोगों को भी पकड़ा है और उनके पास से 1.341 किलो मेफेड्रोन (MD) बरामद किया है। सूचना के आधार पर एनसीबी मुंबई ने 18 सितंबर को पुणे में एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास से 502 ग्राम मेफेड्रोन मिला था।
दानिश के घर से बरामद हुई ड्रग
इसके तुरंत बाद हुई कार्रवाई में मुंबई में दानिश और उसकी पत्नी के घर से 839 ग्राम ड्रग बरामद हुई। जांच में सामने आया कि दानिश और उसकी पत्नी ही इस ड्रग सिंडिकेट को चला रहे थे।
गोवा में रिजॉर्ट से हुई गिरफ्तारी
दानिश और उसकी पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई राज्यों में घूमते रहे। लंबी निगरानी और जांच के बाद NCB की टीम ने उन्हें 25 अक्टूबर को गोवा के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक, दानिश पहले भी कई बार ड्रग मामलों में पकड़ा जा चुका है।
पहले से दर्ज हैं कई मामले
दानिश पर एनसीबी और राजस्थान पुलिस ने एनडीपीएस कानून के तहत तीन केस दर्ज किए थे। मुंबई पुलिस के पास भी उसके खिलाफ सात आपराधिक मामले हैं। पुलिस ने पहले उसे मुंबई नगर सीमा से बाहर रहने का आदेश भी दिया था।
