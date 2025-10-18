MP News: पत्नी पर बुरी नजर रखने पर फुफेरे भाई ने किया कत्ल, सेप्टिक टैंक में मिला शव; 5 साल से लापता था युवक
दतिया जिले में पांच साल पहले लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा हुआ। फुफेरे भाई ने पत्नी पर बुरी नजर रखने के चलते युवक का गला दबाकर शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कंकाल बरामद किया। मृतक की माँ के हंगामे के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दतिया के बड़ौनी थाना क्षेत्र से पांच साल पहले गुम हुए युवक की हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ा राजफाश किया है। फुफेरे भाई ने ही अपनी पत्नी पर गलत नजर रखने से खफा होकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
इतना ही नहीं शव को उसी मकान के सेप्टिक टैंक में दफना दिया, जिसमें वह अपने परिवार के साथ किराए से रहता था। आरोपित फुफेरे भाई हनुमंत रावत पुत्र नारायण रावत (उम्र 33 वर्ष) निवासी ग्राम कोटरा गोराघाट को बड़ौनी थाना प्रभारी दिलीप समाधिया ने इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर भोपाल के पास खनपुरा मंडीदीप जिला रायसेन स्थित मकान के टैंक से मृतक का कंकाल भी बरामद किया है।
मां ने किया था हंगामा
थाना बड़ौनी के ग्राम घूघसी निवासी 20 वर्षीय मृतक गोविंदा रावत पुत्र स्वर्गीय रमेश रावत की पांच साल पुरानी गुमशुदगी मामले में पुलिस तब सक्रिय हुई, जब उसकी मां कमला रावत ने गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर बीती 15 सितंबर को हंगामा किया था। इस दौरान उसने पुलिस को बताया था कि पांच साल से गुम बेटे को हनुमंत रावत साथ ले गया था।
पुलिस ने इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई। हत्याकांड के बारे में राजफाश करते हुए एएसपी सुनील शिवहरे ने बताया कि आरोपित हनुमंत रावत अपने ममेरे भाई गोविंदा को वर्ष 2020 में नौकरी दिलाने के बहाने इंदौर ले गया था, जहां दोनों ने प्राइवेट नौकरी की। वर्ष 2021 में दोनों भोपाल के पास खनपुरा मंडीदीप में चावल फैक्ट्री की नौकरी करने लगे। यहां गोविंदा, हनुमंत के बच्चे और पत्नी के साथ ही किराए के मकान में रहता था।
आरोपी की पत्नी पर रखता था गलत नजर
आरोपित ने पूछताछ में बताया कि गोविंदा उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था, जिसके कारण उसने गोविंदा की हत्या करने की ठान ली। अपनी साजिश के तहत जनवरी 2021 में आरोपित ने अपनी पत्नी और बच्चों को बहाने से बाजार भेज दिया। घर में गोविंदा के साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान हनुमंत ने गला दबाकर गोविंदा की हत्या कर दी और शव को मकान के सेप्टिक टैंक में दफनाकर सीमेंट से बंद कर दिया।
घटना के बाद हनुमंत अपने परिवार के साथ वापस इंदौर लौट आया। जहां वह लसुडिया मुक्तिधाम के पास रहकर डिलेवरी बाय की नौकरी कर रहा था। बड़ौनी थाना प्रभारी दिलीप समाधिया को जब मुखबिर से इस संबंध में जानकारी मिली, तो उन्होंने इंदौर पहुंचकर आरोपित को गिरफ्तार किया।
सैप्टिक टैंक से नर कंकाल बरामद
पूछताछ में सारा सच उगलने के बाद आरोपित को लेकर पुलिस उस मकान पर पहुंची, जहां शव को दफनाया गया था। पुलिस ने सेप्टिक टैंक से नर कंकाल बरामद किया, जिसका पीएम कराने के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
