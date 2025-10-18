Language
    'वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए हैं काले बादल', बोलीं IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:12 PM (IST)

    आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता बनी हुई है, पर यह अपेक्षा से बेहतर है। उन्होंने इसे 'न्यू नॉर्मल' बताया। आईएमएफ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्थायी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक असंतुलन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

    Hero Image

    आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता के काले बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यह अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

    आईएमएफ की वार्षिक बैठक के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में जार्जीवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अप्रैल में हमारी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन चिंता का एक अहसास भी है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन हमारी आवश्यकताओं से कम है।

    'अब न्यू नॉर्मल बन गई है अनिश्चितता'

    उन्होंने कहा कि अनिश्चितता अब ''न्यू नार्मल'' बन गई है, लेकिन आईएमएफ के सदस्यों के बीच आगे बढ़ने की सकारात्मक दृष्टि भी देखने को मिल रही है। बैठकों से जो मुझे सकारात्मक लगता है, वह यह है कि आगे बढ़ने की भावना है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन हमें इस अनिश्चितता के कोहरे से निपटना होगा।

    जार्जीवा ने और क्या कहा?

    जार्जीवा ने कहा कि आने वाले महीनों में आईएमएफ और इसके सदस्य तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाना और वैश्विक असंतुलनों को कम करना शामिल हैं। उन्होंने कहा बढ़ती अनिश्चितता की दुनिया में आईएमएफ के सदस्यों ने मजबूत समर्थन जताया है।

