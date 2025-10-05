इंटरनेट बंद, टूरिस्ट प्लेस Mirik में भारी तबाही... दार्जिलिंग में भूस्खलन-बाढ़ में 17 की मौत; 10 Points

बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 17 लोगों की जान चली गई। इस आपदा के बाद दार्जिलिंग का सिक्किम से संपर्क टूट गया है और बचाव कार्य जारी है। भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं जिससे पर्यटकों के फंसने की आशंका है। प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है।

दार्जिलिंग में कुदरत का कहर भूस्खलन से 17 की मौत। (फोटो- पीटीआई)