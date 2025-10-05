Language
    दार्जिलिंग में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से 14 की मौत और कई लापता

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:29 AM (IST)

    Darjeeling Bridge Collapse पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुल टूटने समेत भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच बना पुल धराशायी हो गया जिससे दोनों के बीच का संपर्क टूट गया है। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी और कूचबिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम के कई पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं।

    दार्जिलिंग में पुल और सड़कें टूटीं। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुल टूटने और कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। इस आपदा में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। अधिकारियों की मानें तो मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। आपदा की वजह भारी बारिश को बताया जा रहा है।

    पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। इससे नदियां पूरे उफान पर हैं। इसी बीच दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच बना एक पुल अचानक धराशायी हो गया।

    जहां एक तरफ पुल टूटने से दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच का कनेक्शन टूट गया है, तो वहीं सड़क धंसने से दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच बनी रोड भी ब्लॉक हो गई है।

    कई इलाकों में बाढ़ के हालात

    पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूचबिहार में भारी बारिश से जनजीवन तहस-नहस हो गया है। कई इलाकों में पानी जमा होने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस भीषण आपदा के मद्देनजर दार्जिलिंग और सिक्किम के कई पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है।

