महाराष्ट्र के सांगली में दलित नेता की हत्या, जन्मदिन के जश्न के दौरान आरोपियों ने किया चाकू-रॉड से हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के अध्यक्ष उत्तम मोहिते की चाकू और रॉड से वार कर हत्या कर दी गई। दलित नेता की हत्या उस वक्त की गई, जब वह अपने घर में अपना जन्मदिन मना रहे थे। पुलिस के अनुसार, हमले से पहले मोहिते का आरोपी गणेश मोरे से झगड़ा हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, महाराष्ट्र के सांगली में दलित महासंघ के संस्थापक मंगलवार की रात अपना जन्मदिन मना रहे थे। मोहिते गरपीर दरगाह चौक इलाके के पास अपने घर में जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। जन्मदिन के जश्न के दौरान उनकी हत्या कर दी गई।

एक हमलावर की भी मौत इस दौरान एक हमलावर की भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, शाहरुख रफीक शेख (26) नामक एक हमलावर को हाथापाई के दौरान गंभीर चोट लगी, हाथापाई के दौरान, हमलावरों में से एक शेख की जांघ पर चाकू से गंभीर चोट लग गई, जो शायद गलती से लग गई। जिसके कारण बुधवार सुबह एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

चाकू और रॉड से किया हमला मेहमानों के चले जाने और तैयारियां पूरी होने के बाद, चाकुओं, लोहे की छड़ों और लाठियों से लैस कुछ लोगों ने मोहिते पर गालियां देना शुरू कर दिया। जान को खतरा भांपते हुए, मोहिते हमलावरों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान अपने घर के अंदर भाग गए। हमलावरों ने मोहिते के पेट और सीने में कई बार चाकू घोंपे और उनके सिर और हाथों पर लोहे की छड़ों और डंडों से वार किया। मोहिते को उनके भतीजे ने सांगली सिविल अस्पताल पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जन्मदिन समारोह के दौरान मोहिते और एक आरोपी गणेश मोरे के बीच थोड़ी बहस हुई थी। कार्यक्रम स्थल से निकलने से पहले, मोरे ने कथित तौर पर मोहिते को चेतावनी दी थी कि वह उसे "नहीं छोड़ेगा"।